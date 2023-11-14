他驚社區保全是「名校畢竹科工程師」 鄉民見資歷：早財富自由

「保全」工作多是轉職過渡或二度就業的選擇之一，因此常常臥虎藏龍。一名網友近日發現社區來的保全新人是台科大畢業的前竹科工程師，令他震驚不已，卻被其他網友認為「大驚小怪」，許多人也分享自己遇過的「財富自由保全」。

「堂堂台科畢業的竹科工程師竟淪落到小社區當保全」，這名網友在PTT「Gossiping」看板發文寫道，他住的社區來了一位新保全人員，身高180公分、一表人才，且為人和善。讓他驚訝的是，看了貼在佈告欄的保全資歷之後，發現對方居然是台科大畢業，並在竹科當了近20年的工程師。發文者不禁疑惑的問：「是景氣太爛被裁還是賺飽了來養老？」

鄉民們看到發文者用「淪落」二字來形容，紛紛大酸他是「井底窺天」，「傻傻的，很多都是賺飽在養老的好嗎」、「人家是退休無聊出來工作」、「跟開保時捷去跑Uber一樣」、「已經財富自由了，保全是示範有工作給小孩看」、「20年工程師資歷的大概是做興趣」、「20年前都還有股票分紅，早就賺飽了啦」。也有不少人推測，該名保全是為了湊勞退年資才出來找事做。

還有網友分享各種「富有兼差」的例子，「之前的管理員說他隨便丟0050都賺幾百萬」、「我公司以前的保全有超過50張台積電，來交朋友的」、「新竹跟竹北很多學長在當保全或計程車司機」、「以前住的社區，其中一個保全是房東」、「我家管理員阿伯也是有好幾棟房子，上班是來交朋友的啦」、「公司門口的保全是少將退伍，有終身俸了不缺錢，來做興趣的，每天幫忙訂便當分信件跟找人聊天」、「朋友爸爸中校退休，天龍國好幾間房子，退休後也閒不下來去做社區保全」。

另有人點出這類保全的特質，「人很和善，87%就退休找事做啊」、「通常50歲左右的『新人』，從氣質上可以判別是不是老早退休再就業，感覺就是較和善從容」、「退休後才當保全的，通常比較有熱情。我們社區的夜班退休阿背（伯）真的社區什麼細節都很注意，監控也看得很認真，問好也是滿滿誠意」。