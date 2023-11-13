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勞動部助銀髮族就業 鹿港香包老店變身科技工藝品店

中央社／ 台中13日電
勞動部勞動力發展署中彰投分署透過「中高齡者及高齡者就業促進計畫」在彰化地區推出「電腦輔助機械製圖班」，幫助中高齡待業者精進專業技能。（中彰投分署提供） 中央社
勞動部勞動力發展署中彰投分署透過「中高齡者及高齡者就業促進計畫」在彰化地區推出「電腦輔助機械製圖班」，幫助中高齡待業者精進專業技能。（中彰投分署提供） 中央社

勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」協助銀髮族再就業，參與培訓的51歲女學員，結合機械繪圖與3D列印技術，將鹿港傳統手工香包店轉型為科技手工藝品店。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿指出，透過「中高齡者及高齡者就業促進計畫」在彰化地區推出「電腦輔助機械製圖班」。

中彰投分署表示，今年勞動部推出的計畫包括協助失業者透過職業訓練精進專業技能或跨領域學習，自辦的職前訓練每年有1/4中高齡及高齡失業者參與，政府全額補助費用，並提供住宿服務，且符合條件者可申領職業訓練生活津貼。

中彰投分署指出，這名51歲女學員曾在知名電梯公司工作，因需要往返台中與鹿港，無法應付家中緊急情況，不得已辭職，參加「電腦輔助機械製圖班」後，學習設計製圖技能及3D列印應用，結訓後於今年5月在鹿港成立工作室，並獨立接案，提升工作室競爭力。

女學員表示，培訓讓她從基礎認識到操作加工機及3D列印機，繪圖軟體教學讓她實體化創意。她感謝培訓津貼減輕了失業期間家庭負擔，能夠習得專業技能，成功接手婆婆傳統店，並創立個人工作室。她鼓勵其他中高齡待業朋友，只要善用政府資源，除了學習一技之長，還能開拓職涯可能性。

中彰投分署勞動學苑在彰化地區陸續開辦「電腦輔助機械製圖班」、「自媒體行銷實務班」、「網頁設計及數位影像處理班」等課程，15歲以上具就業意願的失業民眾及銀髮族都可報名。

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