老闆不錄取「太優秀的人」？ 網友一致點頭：要人力不是要人才

一般狀況下，勞工找工作希望能找到好公司，而公司也希望能尋到好人才！但近日一名網友分享，她在公司擔任人資，近期公司在招募新人，她便將面試表現良好的名單整理給老闆，沒想到老闆卻告訴她「不要錄取太優秀的人」，讓她既驚訝又困惑，但該老闆的心態卻引起一票網友點頭贊同。

原PO在「Dcard」工作版發文表示，自己目前在一間中小型公司當人資，公司雖然小，但福利很不錯。近期公司在徵人，原PO面試完好幾位應徵者後，將她認為在面試時表現優良的面試者，按順序遞交給老闆。怎料老闆居然告訴她，「以後不要選面試表現好的人」，讓原PO十分不解。

詢問原因後老闆解釋，「因為太優秀的人會騎驢找馬，做不久。」這讓原PO感到更加傻眼，她不明白身為老闆怎麼會認為自己的公司是「驢」，也好奇自己當初錄取的原因難道是因為「不夠優秀」，氣憤表示「差點翻桌，我不懂。」

貼文一出，不少網友都贊同該老闆說法，「要奴，不是要英雄」、「面試真的不是找最優秀的人，而是找最適合的人」、「其實真的欸，小廟供不起大佛」、「我相信妳老闆是真的經歷過優秀人才待不久，才這麼說的」、「自知自己的公司是驢很正確啊，就真的是小公司」、「很合理啊，有些公司看到頂大就不想錄取了，都做不久。不需要多優秀的人，只需要能把工作做好的人」、「滿正常的，我之前去面試一間小公司，就直接跟我說他不是要90分的人，只需要70分的人就可以」。