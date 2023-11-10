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離職像參加告別式？主管播佛曲、曝修道心得 網笑：請迴向給公司

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享奇葩的離職經驗。示意圖/ingimage
一名網友分享奇葩的離職經驗。示意圖/ingimage

不少人都曾有過離職的經驗，但近日有名網友向公司提離職，結果隔天公司開會，會議要結束時，主管竟開始播放起佛曲，並宣布他要離職的事，如此奇葩的離職經驗，也讓她驚呼「真的很謝謝公司，給了我這個特別的回憶」。

該名網友在PTT上分享這段特殊經歷，他表示近日向公司提離職，結果隔天開會會議要結束時，主管卻開始播起了很安詳的佛曲，宣布他要離職的事情，「xxx要離開我們了」、「金錢不是最重要的，大家要顧好自己的身體」，並說出一些人生的體悟、追隨師父修道的心得，以及身體健康最重要之類的話，令他相當傻眼。

文章曝光，網友們看了紛紛笑說，「主管有創意給推XD」、「你就站起來喊：家屬答禮」、「那原po可以唸金剛經全文迴向給這間公司，然後強調那四句偈:『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如露，應作如是觀』，給那位主管聽聽，禮尚來往」、「哭笑不得，如果是我可能氣不起來，這種經驗實在太難得了，夠一輩子都拿來當茶餘飯後聊天的話題」、「當然是離職日找搖滾樂隊，唱歌歡慶跟公司尬一下」。

離職 主管

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