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雙手肌腱稍短送餐常灑湯 客製化輔具助身障者重拾信心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
就職於桃園八德的庇護工場負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作，但因手部不便時常出錯，勞發署設計輔具，讓他更加方便也重拾信心。圖／勞發署桃竹苗分署提供
就職於桃園八德的庇護工場負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作，但因手部不便時常出錯，勞發署設計輔具，讓他更加方便也重拾信心。圖／勞發署桃竹苗分署提供

為保障身心障礙者就業權益，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極協助身障員工，打造專屬就業輔具，營造友善職場環境，今年分署替負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作，20歲的小桑設計「全盤托出」輔具，讓雙手內收姆肌及屈姆短肌肌腱稍短的小桑能順利完成工作，重建自信心。

小桑就職於桃園八德的庇護工場路得啟智學園附設陪你走一段路生活坊，負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作。但因雙手內收姆肌及屈姆短肌肌腱稍短，導致虎口難以張開至正常角度，且對熱源敏感，容易在端送熱湯時不小心撒出，而影響到工作效率，使他自信心一再受到挫折。

庇護工場為此申請「職務再設計」服務，經由桃分署職務再設計專案團隊，觀察小桑工作情形後，設計並製作符合他使用的「全盤托出」輔具，改裝原有的餐廳托盤，客製化尺寸及U形鏤空設計，讓小桑不需觸摸餐碗、餐盤即可輕鬆送餐至客人桌上，提升工作品質與效率。雇主與小桑對成果讚不絕口，也重拾他的自信心。

勞動部推動「職務再設計」服務可有效協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙，提升工作效率、穩定就業，並促進職場平等，服務過程中所提供的諮詢、評估等服務完全免費，且每人每年政府補助最高10萬元。桃竹苗分署長林淑媛表示，桃竹苗分署期待有更多的企業進用身障者，並善用職務再設計資源，一起營造友善身障者就業的工作環境。

職務再設計改善項目包含改善職場工作環境、設備、條件、提供就業所需之輔具及調整工作方法，提供在職身障者個別化的改善建議，讓身障者的工作可以更順手。有意願進用身障者或有定額進用需求的企業單位，及有諮詢需求的民眾，歡迎洽詢桃竹苗分署各就業中心及桃竹苗區身心障礙者職業重建服務資源中心。

就職於桃園八德的庇護工場負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作，但因手部不便時常出錯，勞發署設計輔具，讓他更加方便也重拾信心。圖／勞發署桃竹苗分署提供
就職於桃園八德的庇護工場負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作，但因手部不便時常出錯，勞發署設計輔具，讓他更加方便也重拾信心。圖／勞發署桃竹苗分署提供

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