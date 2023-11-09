外國月亮不圓！妹子赴美驚見「3沒有」才知台灣好 網有感：時代不同

不少人苦於台灣就業環境差，因此選擇到國外攻讀研究所並在當地求職。不過近日有一名網友分享在美國的生活經歷，她表示，薪水扣掉州稅、生活費，幾乎已所剩無幾，「很多人都說美國賺的錢很多，但更多人不知道的是這裡的生活壓力」，也因此非常想念台灣的美食、交通方便、人情味。

一名網友在Dcard以「來了美國生活反而發現台灣的好」為題發文，她分享，當初苦於台灣就業環境差，每天加班沒加班費，還要幫主管背黑鍋，一氣之下決定遠赴美國讀碩士，並在當地找工作以支付龐大的學貸。

然而近幾年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，整體就業市場差，待業6個月好不容易才找到工作，卻因州稅高，薪水被打了將近7折，再扣掉生活費，每個月只剩1000元美金（約新台幣3.2萬元），又因為通勤需要車子而背了車貸，前3個月薪資甚至一毛不剩，還要拿學貸剩餘的錢來支應生活費。

在美國經歷了種種難關後，原PO意識到，以前在台灣還自認是個獨立的人，卻在去了美國後才懷念台灣的人情味，就連在美國遇見的台灣人，可能也因為已習慣美國獨自生活的方式，「大家都比較照顧自己，講難聽點可以說是自私到不顧別人的感受」。

原PO感嘆，台灣到處都有美食、捷運方便，假日可以跟親友吃飯聊天，十分想念台灣人的熱情，以及就算是陌生人也很樂意幫忙的人情味，「真的很後悔沒有早點意識到台灣的好，以至於現在因為貸款把自己困在異地」。

貼文一出，引發大批網友共鳴，「時代不同了，現在美國也是不好待」、「現在的美國白手起家不容易，台灣也是」、「我表妹剛從美國哥大法學院畢業時在紐約小律所上班，剛開始薪水低到還要家裡匯錢給她才能在紐約生活」、「我也是來美國唸書、工作，然後現在超想回台灣」、「除非財富自由，不然8成的人最後都是待在美國，然後說台灣比美國好」、「我也是錢吸一吸回台灣」、「來美國真的沒有大家想的那麼容易」。

不過，也有不少人建議原PO在美國堅持下去，「最好的方式就是賺錢回台花，想在台灣生存還是算了吧」、「之後回台灣一想到還要背嚇死人的房貸，又會覺得還是待在美國比較好」、「美國最大的優點就是國力強，不用怕哪天有人打過來或是被抓去戰場上」、「社會環境、制度、文化都不一樣，妳不可能期待美國有台灣的所有好處」。