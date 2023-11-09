快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

外遇85%發生在職場！十大容易出軌職業 「老師」竟位居第二

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒公布十大容易出軌的職業，老師也上榜位居第二名。示意圖／ingimage
外媒公布十大容易出軌的職業，老師也上榜位居第二名。示意圖／ingimage

夫妻之間如果發生出軌，一旦處理不好最終可能走上離婚結局。近期外國一份報告揭露最容易出軌的十大職業排名，其中就包括醫護人員，還有教師

據美國《新聞週刊》（Newsweek）1日報導，英國線上遊戲公司RANT Casino發布一份最新的報告，內容裡調查英國3,800人當中，哪些行業最有可能和最不可能出軌，結果顯示有85%的婚外情發生在工作場所，高達五分之一的民眾坦承出軌同事。

報告指出，最容易出軌的職業是銷售人員，該領域所有員工中，有14.5%的人承認自己有過不忠行為，而教師以13.7%的比例位居第二，第三為醫護人員，被舉報外遇的比例達12.5%。其次容易出軌的職業依序為運輸物流業、活動管理、工程製造、房地產和建築、會計銀行金融、資訊科技和職業軍人。

至於不容易出軌的職業排名，首位是科學和製藥業，比例僅有0.1%，其次是商業、諮詢管理、執法安全、創意藝術和設計，還有媒體業。律師也躋身於最忠誠的職業類型之列，報告顯示不忠的比例僅為0.5%。

專家表示，工作時間不規律和工作職能不同，容易增加從事銷售、醫療保健和教育行業的人婚外情的可能性，紐約家庭和婚姻治療師林•斯特恩利希特（Lin Sternlicht）受訪直言：「由於高壓環境、競爭結構，甚至缺乏明確的道德準則，某些行業可能更容易出現出軌行為」。

出軌 婚外情 教師

延伸閱讀

他年薪百萬交女友後年開銷多25萬「算多嗎？」 網曝關鍵原因

同學會遇初戀舊情復燃！人妻出軌「肉體仍契合」 他開出200萬離婚條件

人妻超市打工出軌已婚同事 正宮直球對決揭難堪真相

男以理解！夫玩戀愛手遊養「虛擬老公」妻崩潰：算精神出軌嗎？

相關新聞

外國月亮不圓！妹子赴美驚見「3沒有」才知台灣好 網有感：時代不同

不少人苦於台灣就業環境差，因此選擇到國外攻讀研究所並在當地求職。不過近日有一名網友分享在美國的生活經歷，她表示，薪水扣掉州稅、生活費，幾乎已所剩無幾，讓她感嘆「很多人都說美國賺的錢很多，但更多人不知道的是這裡的生活壓力」...

外遇85%發生在職場！十大容易出軌職業 「老師」竟位居第二

夫妻之間如果發生出軌，一旦處理不好最終可能走上離婚結局。近期外國一份報告揭露最容易出軌的十大職業排名，其中就包括醫護人員，還有教師。

主管提升遷加薪「年輕人都拒絕」 網見薪水增幅：寧願躺平

在職場上累積一定年資後，有些人會期望透過升遷來換取更好的薪資福利及事業前景。日前一位網友分享，近期公司主管在調查年輕員工們是否有升遷意願時，大部分的人都表示婉拒，另一方面又想著躺平、抱怨低薪，讓他納悶「為什麼年輕人都不想升遷了」。

剛出道窮到天天吃泡麵…低潮時遇李安 王柏傑《疫起》問鼎影帝：我的人生曾歪爆

王柏傑出道很早，第一次演電影就拿下台北電影獎最佳新演員，然而，他在演藝之路上卻也不斷跌跤，經過多年，他從男孩成了男人，再次靠著卓越演技，在北影奪下影帝，準備在金馬再下一城。

身邊幾乎沒人上班遲到 他好奇：兩個月遲到一次算頻率高嗎？

現代社會強調「守時」觀念，無論在學校或職場，守時與否都有可能影響到自己的表現，尤其有些公司會祭出「扣薪」或「請假」規定，藉此讓員工養成守時觀念，不過每間公司的規定及每個人的遲到情形皆不盡相同，一名網友便很好奇大家出社會後的遲到情況。

英特爾、台積電就職怎選？內行人揭「1策略」：把你當神迎接

在規劃職涯時需要考量諸多條件，例如薪資、福利、公司展望等等。日前就有一名南洋理工大學學生詢問，目前已接到英特爾的錄取通知，負責資料分析相關工作，但也憂心「年輕時不去台積電操過，好像少了點什麼」，因此考慮是否要面試台積電IMC底下的單位，並列出英特爾與台積電的優缺點，詢問網友該如何選擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。