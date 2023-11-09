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主管提升遷加薪「年輕人都拒絕」 網見薪水增幅：寧願躺平

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文提問，為何現在年輕人寧願躺平、也不肯升遷加薪了？情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名網友發文提問，為何現在年輕人寧願躺平、也不肯升遷加薪了？情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

職場上累積一定年資後，有些人會期望透過升遷來換取更好的薪資福利及事業前景。日前一位網友分享，近期公司主管在調查年輕員工們是否有升遷意願時，大部分的人都表示婉拒，另一方面又想著躺平、抱怨低薪，讓他納悶「為什麼年輕人都不想升遷了」。

原PO在PTT上以「為什麼年輕人都不想升遷了」發文表示，公司的主管向底下的8年級員工們調查了升遷意願，若升為小組長的話，將會加薪兩千元，每年視情況調整。然而大部分的人都表示婉拒，讓原PO不理解，為何大家下班後明明沒什麼要事，卻只想著躺平、抱怨薪水太少，但不願意升職呢？

許多網友表示，升遷後加薪的幅度太小，根本不吸引人，「加個兩三千多一堆責任誰要升啊」、「加兩萬都還要考慮，加兩千還是追劇就好」、「主管職多兩千是想笑死誰」、「若加三成五成的薪水一定有人做」、「等於1天才加60元 ，就要開一堆會、承擔一堆責任」、「我之前也是傻傻升遷管理職加兩千，後來離職換基層工作直接加兩萬，傻了才吃餅」。

也有網友認為，基層主管多是吃力不討好，薪水跟付出不成正比，「升職多一堆鳥事，要錢不如打工較有效」、「沒管過人的才會貪那兩千，更別提秒變責任制」、「加個幾千搞到自己內分泌失調，看多了」、「基層主管是比較慘，錢沒加多少、又像夾心餅乾」、「你主管目前的生活你會羨慕嗎」。

還有網友提出不同意見，「職務和經歷本來就是一階一階幹上去的，整天抱怨薪水少，但連當小組長的經驗都沒有，企業為什麼要給你更高的薪水和職位？」、「除非你是台積電、前50大公司，不然有能力當主管職的，何不跳出去外面當別人的主管，直接加月薪年薪 ？」、「升遷是長期抗戰，中間要經歷薪水多那一點點，但是上下責任都壓過來、上班時間也長，就算撐過去也不一定輪到自己升」。

主管 薪水 職位 薪資 職場 責任制

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