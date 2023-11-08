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身邊幾乎沒人上班遲到 他好奇：兩個月遲到一次算頻率高嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友平均兩個月會因睡過頭上班遲到一次，好奇他的遲到頻率是否很高。圖為遲到示意圖。 圖/ingimage
一名網友平均兩個月會因睡過頭上班遲到一次，好奇他的遲到頻率是否很高。圖為遲到示意圖。 圖/ingimage

現代社會強調「守時」觀念，無論在學校或職場，守時與否都有可能影響到自己的表現，尤其有些公司會祭出「扣薪」或「請假」規定，藉此讓員工養成守時觀念，不過每間公司的規定及每個人的遲到情形皆不盡相同，一名網友便很好奇大家開始上班後的遲到情況。

一名網友在PTT發文提到，自己幾乎每兩個月就會因睡過頭遲到一次，平均每次約晚到10至30分鐘之間，但因為可用特休請假所以不會對自己造成太大的影響。然而，原Po詢問身邊朋友後發現，除非是車禍等緊急情況，否則幾乎沒人遲到過，讓他很好奇自己的遲到頻率是否很高。

對此，有些網友用自身的經驗比較後，認為原Po遲到頻率偏高，「非常高」、「遲到10~30分鐘也太久了吧」、「工作後從來沒遲到過，包含睡過頭也沒遲到」、「很高吧，開始上班以來只遲到過1次」、「工作快10年了，沒遲到過」、「不正常啊，我遲到次數可以想得出來」。

不過，也有網友認為人遲到在所難免，只要公司沒意見，並不要每天都遲到就好，「還好吧，人又不是機器，有時候沒那麼精準」、「我待的公司有每月一天幾分鐘內遲到免請假的額度，所以你兩個月一次還好」、「你沒被唸的話我都覺得還好」、「彈性上下班，晚上班就晚下班，沒有遲到的問題」、「我不太遲到，但覺得兩個月一次也還好，至少不是每天都遲到一點點那種，原po請自己的假根本沒差」。

職場 PTT

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