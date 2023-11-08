英特爾、台積電就職怎選？內行人揭「1策略」：把你當神迎接

在規劃職涯時需要考量諸多條件，例如薪資、福利、公司展望等等。日前就有一名南洋理工大學學生詢問，目前已接到英特爾的錄取通知，從事資料分析相關工作，但也憂心「年輕時不去台積電操過，好像少了點什麼」，因此考慮是否要面試台積電IMC底下的單位，並列出英特爾與台積電的優缺點，詢問網友該如何選擇？

一名碩士畢業生在Dcard以「Offer請益（Intel／TSMC）」為題發文，他指出，自身非資工背景，但有許多實習經驗，包含Data Scientist／Data Analyst，目前已拿到英特爾的Offer，但身邊不少人看衰英特爾，並稱台積電發展性大，「年輕時多賣一些肝付出，對職涯發展會有好處」，而感到非常焦慮。

他分析，英特爾除了負責資料分析、資料庫建置與維護、系統開發、DevOps等等，同時還需學習製程相關知識，職務內容繁雜、分紅不多，但底薪高且能維持良好生活品質。至於台積電，他正考慮是否要面試IMC底下的單位，例如CIM、ECIM等等，尋找與巨量資料處理、分析相關的職缺，台積電分紅高且具未來發展性，但相對的底薪較低、生活品質欠佳。

對此，網友一面倒選擇英特爾，「第一次看到有人在外商和台廠之間猶豫」、「台積電就是城外的人想進去，城內的人想逃的地方，賺一堆錢結果沒命花的大有人在，Intel雖然最近走下坡，但再怎麼說也是外商」、「老闆賺錢跟員工的工作、生活平衡是兩回事」、「TSMC的文化沒接觸過的人的確很難體會」、「除了賣肝正確之外，發展性大你應該是搞錯什麼了」、「年輕不去台積電操過好像少了點什麼，這句話連他們的宣傳都不敢講」。

另外，也有內行人給原PO建議，「你先去Intel待幾年，真的要去台積電這些單位的時候，他們會把你當神來迎接」、「台積電Bumping高官很多都是從Intel來的」、「可以先去看看CIM在幹嘛，只能說在台積電不隸屬四大單位的IT應該不會太符合你的期望」、「台積電可以，但千萬不要IMC，不屬於任何廠區，福利比其它地方差」。