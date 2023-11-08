他領60萬資遣費決定「出國玩一個月」被同事勸退 意外釣出補教名師回應

公司若經營不善，會選擇縮編或收掉倒閉。一名網友的公司因明年要收攤，於是可拿到約60萬的資遣費，他想要先出國玩一個月後再回來找工作，但同事和主管卻不看好他這麼做，令他不禁直呼，「拿遣散費出國玩不行嗎？」。

一名網友在臉書粉專「爆料公社」發文，他任職的公司決定在明年一月收攤了，他是第一批優退員工，一共可以領到約60萬，他的同事們都有規劃，不是拿來定存就是用來買股票，他則是想先出國玩一個月，等過完年再找工作，沒想到大家一聽全都愣住，有同事一直勸他不要亂花錢，連主任都要他積極找工作，「不要不考慮後路只想著玩」，令他相當無奈，辛苦工作12年了，出國玩一個月，「怎麼講得好像我很不懂事一樣」。

留言中意外釣出補教名師呂捷回應，「你同事住太平洋嗎？」，其他網友紛紛表示，「留好預備金，剩下的就自己享福」、「人家說不定有存款也有車有房，60萬遣散費只是多的錢，拿多的錢玩有何不可？我自己也是家裡不缺錢，所以薪水都是全部花掉」、「要不是眼紅，就是你12年來給人感覺就是月光族」、「錢再賺就有，你就照自己的想法玩一個月吧！其他人可能都有家累～所以以過來人的身份勸你而已」、「辛苦那麼久，犒賞自己一下又如何，更何況又沒花到他們的錢，不需要他們評判你的人生怎麼過」、「趕快出去玩個開心，真是辛苦自己了，同事早一個月規劃職涯也不一定找到好工作，人生在世，把握當下」。

不過，有網友則認為保守應對較好，「至少也要留一半，30萬玩30萬留著備用，人生以後會發生什麼事不知道，要有未雨綢繆的心態才是正確的」、「除非妳真的存很多錢，錢要怎麼花是妳的事，萬一妳沒存錢又找不到工作，這些錢真的很好用」、「花錢很容易，適當的消費，好好慰勞自己，但需做好後續生活費等開支準備金，避免沒工作這段期間花掉存款，讓自己陷入生活困頓」。