快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他領60萬資遣費決定「出國玩一個月」被同事勸退 意外釣出補教名師回應

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的公司要收攤了可領到約60萬的資遣費，他想要先出國玩一個月後再回來找工作，但同事和主管卻不看好，令他相當無奈。示意圖／ingimage
有網友的公司要收攤了可領到約60萬的資遣費，他想要先出國玩一個月後再回來找工作，但同事和主管卻不看好，令他相當無奈。示意圖／ingimage

公司若經營不善，會選擇縮編或收掉倒閉。一名網友的公司因明年要收攤，於是可拿到約60萬的資遣費，他想要先出國玩一個月後再回來找工作，但同事和主管卻不看好他這麼做，令他不禁直呼，「拿遣散費出國玩不行嗎？」。

一名網友在臉書粉專「爆料公社」發文，他任職的公司決定在明年一月收攤了，他是第一批優退員工，一共可以領到約60萬，他的同事們都有規劃，不是拿來定存就是用來買股票，他則是想先出國玩一個月，等過完年再找工作，沒想到大家一聽全都愣住，有同事一直勸他不要亂花錢，連主任都要他積極找工作，「不要不考慮後路只想著玩」，令他相當無奈，辛苦工作12年了，出國玩一個月，「怎麼講得好像我很不懂事一樣」。

留言中意外釣出補教名師呂捷回應，「你同事住太平洋嗎？」，其他網友紛紛表示，「留好預備金，剩下的就自己享福」、「人家說不定有存款也有車有房，60萬遣散費只是多的錢，拿多的錢玩有何不可？我自己也是家裡不缺錢，所以薪水都是全部花掉」、「要不是眼紅，就是你12年來給人感覺就是月光族」、「錢再賺就有，你就照自己的想法玩一個月吧！其他人可能都有家累～所以以過來人的身份勸你而已」、「辛苦那麼久，犒賞自己一下又如何，更何況又沒花到他們的錢，不需要他們評判你的人生怎麼過」、「趕快出去玩個開心，真是辛苦自己了，同事早一個月規劃職涯也不一定找到好工作，人生在世，把握當下」。

不過，有網友則認為保守應對較好，「至少也要留一半，30萬玩30萬留著備用，人生以後會發生什麼事不知道，要有未雨綢繆的心態才是正確的」、「除非妳真的存很多錢，錢要怎麼花是妳的事，萬一妳沒存錢又找不到工作，這些錢真的很好用」、「花錢很容易，適當的消費，好好慰勞自己，但需做好後續生活費等開支準備金，避免沒工作這段期間花掉存款，讓自己陷入生活困頓」。

資遣費 出國旅遊

延伸閱讀

雙十連假他公司限假...女友卻嗆「不出國就分手」 網一面倒這樣說

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 當事旅行社慘賠30萬元

南部慣老闆很多？「避繳勞健保、要加薪就資遣」 他聽企業主一席話嚇傻

外商公司剛裁員隨即大規模徵才 網曝暗黑操作手法：韭菜永不嫌多

相關新聞

他領60萬資遣費決定「出國玩一個月」被同事勸退 意外釣出補教名師回應

公司若經營不善，會選擇縮編或收掉倒閉。一名網友的公司因明年要收攤，於是可拿到約60萬的資遣費，他想要先出國玩一個月後再回來找工作，但同事和主管卻不看好他這麼做，令他不禁直呼，「拿遣散費出國玩不行嗎？」。

二度就業賣家電 成銷售天后

少子化、高齡化衝擊勞動市場，扶持中高齡就業成為重中之重，新北一名60歲陳姓婦人到量販店二度就業賣家電，成為該部門銷售冠軍...

「每月加薪1萬不可行」 護理公會要薛瑞元出面解釋

多家醫院私立醫院祭出加薪留人才，衛福部昨天也宣布，轄下26家部立醫院明年調薪，護理師護士公會全聯會希望，護理師每月加薪1...

旅宿業開放移工 勞動部指3疑慮

旅宿業要求開放移工，勞動部上周收到交通部觀光署的評估報告，勞動部長許銘春昨直言，評估報告有包含專案媒合成效不佳等三大疑慮...

衛福部：部立醫院護理師 明年加薪

為留住護理人力，衛福部醫福會表示，二十六家部立醫院中已有十八家著手改善護理師薪資待遇，自今年第一季於三至十月陸續調整護理...

北台企業專才媒合會 產學對接舒緩疫後缺工

為緩解疫後產業缺工困境，北台8縣市昨攜手在新北辦企業專才媒合會，參與企業表示，過往不知道如何爭取中央資源，透過平台直接與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。