二度就業賣家電 成銷售天后

少子化、高齡化衝擊勞動市場，扶持中高齡就業成為重中之重，新北一名60歲陳姓婦人到量販店二度就業賣家電，成為該部門銷售冠軍，讓她很有成就感。新北勞工局昨舉辦中高齡者及高齡者友善職場認證表揚，不少獲認證企業分享貼心就業措施，包含導入放大鏡輔具等，營造世代共融職場。

新北近年持續推動「續航中心」，媒合中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）就業，在連鎖賣場家電部擔任銷售人員的陳姓婦人當代言人，她拍影片分享二度就業心路歷程，她說，整個部門像一個家，原本擔心跟不上其他同事節奏，她努力求知，在家電課蟬聯銷售冠軍，愈做愈有信心。

勞工局長陳瑞嘉說明，今年是首屆認證，有超過百家事業單位響應，經嚴格評選、實地查訪，選出37家業者，其中7家獲卓越級別肯定。新北就服處課長謝旻桓說，評選標準包含組織文化與機制、工作設計及身心健康促進、職涯發展與世代傳承、退休轉銜與再就業規畫。

陳瑞嘉觀察，過往許多企業偏愛年輕勞動力，其實中高齡者貢獻度不輸年輕人。