旅宿業開放移工 勞動部指3疑慮

旅宿業要求開放移工，勞動部上周收到交通部觀光署的評估報告，勞動部長許銘春昨直言，評估報告有包含專案媒合成效不佳等三大疑慮，勞動部將在本月召開專家會議，邀請相關部會和專家學者討論，希望研議其他方法，讓本國勞動力填補觀光旅宿的缺口。交通部長王國材表示將請觀光署加強資料分析，持續與勞動部討論。

交通部長王國材表示，旅宿業提缺工，勞動部則考量全國就業問題，也要照顧本國就業權利，交通部予以尊重。記者周彥妤／攝影

許銘春昨指出，觀光署提出的開放旅宿移工評估報告存在三大疑慮，首先為專案媒合成效不佳，其次為薪資條件不足與旅宿業者是「挑工」而非「缺工」，至於是否會衝擊中高齡及二度就業婦女的就業權利，報告也未完全釐清。

許銘春表示，台灣勞動力還沒完全開發的情況下，勞動部仍以本國勞力為優先，預計本月邀請專家學者進一步討論，如何化解疑慮、研議其他方法。

針對許銘春提出的疑慮，王國材在立法院受訪時回應，觀光署就旅宿業的缺工需求提出報告，勞動部則考量全國就業問題，要照顧本國人就業權利，交通部予以尊重；他將請觀光署加強資料分析，持續與勞動部討論、詳細說明。

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭昨與台灣勞工陣線、全國產業總工會等勞團召開記者會，她指勞動部推介五千三百多人，業者竟只雇用四四九人，「這是哪門子的缺工？到底是在找勞工還是奴工」？此例一開，原已低薪的旅宿業，勞工薪資將被愈壓愈低，導致「破窗效應」，未來所有不想調薪的雇主，都可向政府喊缺工、要移工。

許銘春對王婉諭的「破窗效應」表示認同，開放旅宿業移工是勞動部須慎重以對的問題，一旦旅宿業允諾開放，可能會引發其他服務業跟進；任何產業想申請開放移工都須先做專業評估、釐清缺工真相。