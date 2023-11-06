面試被問每月加班40小時該怎麼回？內行人曝：這樣說才是關鍵

大家面試時被問要加班該如何回覆呢？一名網友在PTT上發文分享自身經歷，面試官說案子很多，每個月大概會加班到40小時，於是他想請教鄉民「該如何回覆會比較好呢？」

原PO表示，相較之前待在南部傳產業雖然不用加班，但自己受不了南部的30K低薪生活，於是到北部面試時，面試官直接說案子很多，大概每個月會加班到40小時，心想原來在北部打拼那麼辛苦，每天都在加班還有生活可言嗎？

貼文一出，引起廣大網友迴響，「OK啊！才40小時，這公司真佛，何時上班？」、「主管會留很晚，主管不走你不能走」、「40小時太輕鬆吧！」、「年薪多一倍就答應啊！」、「有加班表示產業還旺，你不會很容易被炒，相對工作也有保障」、「其實產線很多加到上限46小時還不夠」。

許多網友提到，有給加班費才是關鍵，「有給加班費我可以加到你破產」、「40小時是可以申報的上限還是實際加班時數？」、「加班費正常給有什麼好吵的？」、「你可以問他，加班費怎麼算」、「加班費有照算可以一拼，沒有就算了」。

不過也有網友強調，工作和生活要懂得平衡，「加班40小時生活品質很差，自己想一下」、「薪資有到你期望，加班也有加班費就OK吧！」