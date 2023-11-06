快訊

台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明明學歷不錯…公司禁新人學工作「只能打雜」 原因曝光網傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，最近有新人到職，雖然學歷不錯，但主管覺得對方可能待不久，只是來避景氣寒冬的，因此只讓他去打雜。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
一名網友分享，最近有新人到職，雖然學歷不錯，但主管覺得對方可能待不久，只是來避景氣寒冬的，因此只讓他去打雜。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名網友分享，最近有新人到職，雖然學歷不錯，但主管覺得對方可能待不久，只是來避景氣寒冬的，因此只讓他去打雜，還要大家別讓新人碰任何和學工作有關的東西，讓原PO相當疑惑。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在Dcard「科技業」版發文表示，最近部門收了一個學歷不錯的新人，但是大主管卻在Line裡說，不要讓該名新人碰和學任何跟工作有關的東西，讓他去打雜。據說是因為大主管認為對方待不久，只是進來避景氣寒冬的。至於為何要收他進來，原PO則在留言處指出，對方是備取進來的，主管也沒指望他會來。

對此，網友紛紛表示，「那你們公司也未必是個好地方，可見新人不是親友團，真可憐」、「本來他說不定會腳麻待三年才走，被你大主管這樣搞，可能三個月不到就自己走了」、「一定是台廠」、「我建議你也趕快走，小心哪天就換你被架空」、「有時候是要把head count（招聘名額）用掉，年底不用掉隔年就被砍了，主管跟你們想的不一樣啦」、「hire to fire（雇完即炒）外商也這樣作過」。

也有過來人分享，「我之前好像也是被架空的那個新人，突然被調職去接一個屎缺，之後就離職了」、「我前公司傳產家族企業，工作了一年案子慢慢變少，也突然就想到要搞我了，全公司的人都知道，公司怕我學什麼機密，莫名所有教育訓練都不讓人去上，然後故意塞你沒人要排的班。我的主管後知後覺，連自己底下的人被搞都不知道，倒是隔壁很欣賞我的主管，還找我去聊聊，叫我快點跑離這爛公司」、「這也是很扯，我單位幾乎全部的學長都知道我沒打算待很久，但都很願意教我，還會跟我說哪些事情建議學起來，之後可以帶走，哪些學了對跳槽沒用」。

Dcard 離職 主管

延伸閱讀

擁豐厚家產卻不跟家人往來 鄰居見「傘沒收」驚覺獨居爺爺孤獨死

台灣人被寵壞！住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

阪神虎暌違38年日本一！阪神百貨促銷兩千人排隊 「380萬老虎水晶」超氣派

送一家五口愛心炒飯…對方加碼討「烤魚、雞湯」 老闆霸氣回應網讚爆

相關新聞

部立醫院護理師加薪了 衛福部：明年1月起最高調2500元

護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院...

明明學歷不錯…公司禁新人學工作「只能打雜」 原因曝光網傻眼

一名網友分享，最近有新人到職，雖然學歷不錯，但主管覺得對方可能待不久，只是來避景氣寒冬的，因此只讓他去打雜，還要大家別讓新人碰任何和學工作有關的東西，讓原PO相當疑惑。貼文曝光後，也引發網友熱議。

促進中高齡者就業 勞動部表揚企業

提供中高齡者護具、調整工作內容，可增加中高齡就業，年輕員工也能獲得經驗傳承！勞動部6日舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計獎」頒獎典禮，共有13個大小企業與3位企業主管得獎。勞動部長許銘春表示，盼企業調整工作內容，促進更多中高齡者就業、增加勞參率。

職場你像那種菜？30.3%上班族心理測驗最像「蔥」？原來是這原因

戰職場各項挑戰，你是哪種菜？職場菜菜，您是青蔥、芫荽、牛蒡、還是小辣椒？104人力銀透過職場情境的線上心理測驗，目前已累...

衛福部立醫院護理師加薪了？ 薛瑞元曝依此決定調幅度

護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院...

百萬缺工成常態！11月工作數104萬個 連九個月破百萬

缺工巨浪襲來，百萬大缺工成為常態！根據104人力銀行最新數據顯示，2023年11月工作機會數達104.2萬，年增4.2%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。