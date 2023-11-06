明明學歷不錯…公司禁新人學工作「只能打雜」 原因曝光網傻眼

一名網友分享，最近有新人到職，雖然學歷不錯，但主管覺得對方可能待不久，只是來避景氣寒冬的，因此只讓他去打雜，還要大家別讓新人碰任何和學工作有關的東西，讓原PO相當疑惑。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在Dcard「科技業」版發文表示，最近部門收了一個學歷不錯的新人，但是大主管卻在Line裡說，不要讓該名新人碰和學任何跟工作有關的東西，讓他去打雜。據說是因為大主管認為對方待不久，只是進來避景氣寒冬的。至於為何要收他進來，原PO則在留言處指出，對方是備取進來的，主管也沒指望他會來。

對此，網友紛紛表示，「那你們公司也未必是個好地方，可見新人不是親友團，真可憐」、「本來他說不定會腳麻待三年才走，被你大主管這樣搞，可能三個月不到就自己走了」、「一定是台廠」、「我建議你也趕快走，小心哪天就換你被架空」、「有時候是要把head count（招聘名額）用掉，年底不用掉隔年就被砍了，主管跟你們想的不一樣啦」、「hire to fire（雇完即炒）外商也這樣作過」。

也有過來人分享，「我之前好像也是被架空的那個新人，突然被調職去接一個屎缺，之後就離職了」、「我前公司傳產家族企業，工作了一年案子慢慢變少，也突然就想到要搞我了，全公司的人都知道，公司怕我學什麼機密，莫名所有教育訓練都不讓人去上，然後故意塞你沒人要排的班。我的主管後知後覺，連自己底下的人被搞都不知道，倒是隔壁很欣賞我的主管，還找我去聊聊，叫我快點跑離這爛公司」、「這也是很扯，我單位幾乎全部的學長都知道我沒打算待很久，但都很願意教我，還會跟我說哪些事情建議學起來，之後可以帶走，哪些學了對跳槽沒用」。