促進中高齡者就業 勞動部表揚企業
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】
提供中高齡者護具、調整工作內容，可增加中高齡就業，年輕員工也能獲得經驗傳承！勞動部6日舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計獎」頒獎典禮，共有13個大小企業與3位企業主管得獎。勞動部長許銘春表示，盼企業調整工作內容，促進更多中高齡者就業、增加勞參率。
青銀合作傳承經驗
得獎單位包括台北的天成飯店、無印良品、全家便利商店等大型企業，還有明星蘭園、春日機械與徠通科技等中小企業獲得。
其中，天成飯店在新冠疫情期間不資遣、不減薪，並落實青銀合作經驗傳承，提供中高齡同仁個人健康護具，因此獲獎。
無印良品則成立「50+友善小組」，定期舉行中高齡夥伴工作分享座談會，無印良品代表致詞時表示，很多年輕主管也受益於中高齡者的準時、自律，並了解未來可能的職涯規劃，互相交流下有助公司提升服務品質，對於年輕員工來說也會有很大的收穫。
另外，勞動部也頒發《職務再設計創意競賽》獎，中華汽車楊梅廠改善台車輸送帶流程，增設工作踏台改善以解決滾輪間空隙過大的問題，使員工減少彎腰作業、縮短清掃時間，因此獲獎。
調整工作吸引中高齡
許銘春表示，為促進中高齡就業，勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，3年來使得中高齡的勞動參與率達到66.55%、高齡者勞參率達9.91%，分別較專法執行前增加2.35%與0.79%，其中得獎單位也有科技公司，顯示企業觀念逐漸改變，重視壯世代勞動力。
她說，除了企業樹立良好典範，提供中高齡者友善就業環境外，政府近年來也會努力提供「職務再設計服務」，改善工作方法與提供就業輔具等措施，促進中高齡就業。許銘春說，5月勞動部與跨部會推出《中高齡就業促進計畫》，盼在未來3年每年增加10萬勞動力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言