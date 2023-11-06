促進中高齡者就業 勞動部表揚企業

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

提供中高齡者護具、調整工作內容，可增加中高齡就業，年輕員工也能獲得經驗傳承！勞動部6日舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計獎」頒獎典禮，共有13個大小企業與3位企業主管得獎。勞動部長許銘春表示，盼企業調整工作內容，促進更多中高齡者就業、增加勞參率。

青銀合作傳承經驗

得獎單位包括台北的天成飯店、無印良品、全家便利商店等大型企業，還有明星蘭園、春日機械與徠通科技等中小企業獲得。

其中，天成飯店在新冠疫情期間不資遣、不減薪，並落實青銀合作經驗傳承，提供中高齡同仁個人健康護具，因此獲獎。

無印良品則成立「50+友善小組」，定期舉行中高齡夥伴工作分享座談會，無印良品代表致詞時表示，很多年輕主管也受益於中高齡者的準時、自律，並了解未來可能的職涯規劃，互相交流下有助公司提升服務品質，對於年輕員工來說也會有很大的收穫。

另外，勞動部也頒發《職務再設計創意競賽》獎，中華汽車楊梅廠改善台車輸送帶流程，增設工作踏台改善以解決滾輪間空隙過大的問題，使員工減少彎腰作業、縮短清掃時間，因此獲獎。

調整工作吸引中高齡

許銘春表示，為促進中高齡就業，勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，3年來使得中高齡的勞動參與率達到66.55%、高齡者勞參率達9.91%，分別較專法執行前增加2.35%與0.79%，其中得獎單位也有科技公司，顯示企業觀念逐漸改變，重視壯世代勞動力。

她說，除了企業樹立良好典範，提供中高齡者友善就業環境外，政府近年來也會努力提供「職務再設計服務」，改善工作方法與提供就業輔具等措施，促進中高齡就業。許銘春說，5月勞動部與跨部會推出《中高齡就業促進計畫》，盼在未來3年每年增加10萬勞動力。

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