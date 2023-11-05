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旅宿業缺工盼進移工 學者評「不積極」籲：先拚自動化

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖為旅宿業者舖床示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為旅宿業者舖床示意圖。圖／聯合報系資料照片

旅宿業缺工達8千人，業者疾呼開放移工！對此，勞動部長許銘春日前透露，目前已在評估相關移工報告，會檢視薪資待遇、對國內勞工衝擊等狀況。但勞動學者李健鴻受訪時並不同意開放移工，因為同樣面臨缺工的餐飲、零售業都能透過擴大徵才等方式留人，但旅宿業卻沒那麼積極，建議先從加強「自動化」開始。

房務缺工破5千

依據觀光署統計資料，國內旅宿業缺工約8000人，其中以房務及清潔缺額約5500人，為缺工的大宗，不少業者都曾提出要引進旅宿業移工，如台北君悅酒店總經理陳隆慶過去就曾說：「房務人力缺到連他都要去鋪床」。

勞動部部長許銘春近期透露，目前正在檢視交通部所提的旅宿業開放移工評估報告，但暫無具體時間表。她指出，審核重點有專案協助成效不佳、薪資待遇不足、有無選工挑工的狀況、是否排擠中高齡及二度就業婦女等影響。

青年重視工作自由

雲品國際董事長盛治仁曾指出，旅宿就業面臨「典範轉移」，年輕人重視工作自由度，不希望被綁在要排班、加班的工作上，因此更傾向做外送。他建議，勞動部可落實有彈性管控的移工政策，協助飯店業解決人力荒。

然而，台大國發所兼任副教授辛炳隆擔憂，一旦開放旅宿移工，首先衝擊到有就業意願的中高齡勞工，且後續其他服務業更會要求引進移工，形成骨牌效應，建議應回到市場機制調整人力供需。

旅宿業應求自動化

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻受訪時指出，去年疫情趨緩，包括旅宿業、零售業與餐飲業等勞動密集產業首當其衝，但餐飲業跟零售業都透過加薪、留才獎金或分紅入股等方式留住人才，並積極招攬中高齡員工。

「但反觀旅宿業，在吸引人才方面就沒有那麼積極，」李健鴻更指出，餐飲業與旅宿業在政府計畫下，都能申請勞工媒合計畫，勞動部推介5千多名員工給業者，旅宿業者實際只願意雇用4百多人，成功率不到1成，但餐飲業媒合成功率就有3成多。

他進一步指出，經濟部今年輔導餐飲業者引進雲端訂位系統、機器人送餐等自動化技術，目的就是節省勞力成本，拿去吸引更多必要人才。李健鴻指出，就他所知，目前台灣只有極少間的無人旅館，相較日、韓，我國旅宿業自動化進度比較落後，呼籲業者可以引進雲端或機器人，處理訂房、櫃台或接待等服務。

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移工 餐飲業 許銘春

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