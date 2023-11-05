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月薪4萬工作1小時但有「這問題」 一票網友羨慕喊：根本超爽

聯合新聞網／ 綜合報導
月薪4萬、每天只要工作1小時，但卻一輩子不能加薪的工作，你可以接受嗎？圖片來源／ingimage
月薪4萬、每天只要工作1小時，但卻一輩子不能加薪的工作，你可以接受嗎？圖片來源／ingimage

每天只要工作一小時，月薪4萬但永遠不調薪的工作你能接受嗎？一名網友分享，朋友的工作可以輕鬆月領4萬，但卻一輩子不能調薪。許多網友紛紛表示羨慕，並強烈建議可以「做副業」。

原PO在PTT發文表示，有位朋友的工作月薪4萬，幾乎整天不用做事，每天平均只需要工作一小時，且工作環境也完全沒壓力，主管不會管，可以滑手機、玩平板。雖然這份輕鬆的工作保證能做到老，但一輩子不調薪，原PO好奇詢問眾人這樣「是不是很慘啊？」

許多網友認為，這份工作「聽起來超級爽」，「好羨慕⋯我跟身邊一堆人都是不到4萬然後累到爆」、「贏過不少人了吧老實說」、「很棒啊，很多人累爆也沒有3萬」、「真好，我不到4萬整天要死要活」、「社福業、護理師薪水少又辛苦」、「很爽，而且有時間可以做想做的事和副業」。

眾人大力推薦原PO朋友趁機做副業、搞投資，「這種最適合發展副業」、「這可以找副業，例如投稿什麼的，拜託多利用這份優勢」、「很適合進修或做副業」、「很適合上班時玩投資」、「還不錯啊，領40k邊做股票賺400k」、「很好啊，上班做投資、網拍副業賺錢」、「懂得運用時間投資或發展副業的話，隨便賺都比你各位朝八晚八的社畜多」。

不過，也有網友覺得不可行，「根本存不到錢，也不能買衣服，偶有大筆開銷就GG」「一輩子這薪水不行，通膨太快了」、「20年後通膨就慘」、「沒事做也很無聊」、「人生就是不能過太舒服，是慢性毒藥」、「工作多少還要有些成就感的，不然這樣虛度很無聊，沒意義」。

護理師 加薪

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