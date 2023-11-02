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他年收入破百萬卻很痛苦 過來人點頭：希望睡夢中就走了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露朋友年收入百萬元，但卻過得很不開心。 示意圖／ingimage
原PO透露朋友年收入百萬元，但卻過得很不開心。 示意圖／ingimage

台灣長期以來處於低薪狀態，許多人都渴望能年收入百萬，讓自己過得好一點。雖然沒錢很鬱卒，但有錢一定開心嗎？有一名網友就透露朋友雖然年收入百萬元，但卻過得很不開心，讓原PO不解真的有人因為錢多而不開心的嗎？

這名網友在PTT以「真的有人年收破百但很不開心的嗎？」為題發文，他說身邊一位朋友年收入有破百萬，但工作壓力卻非常的大，而且也因為賺得多，買的房子就比較大也比較貴，因此即使壓力再大也不敢隨便辭掉工作，讓原PO聽了很好奇「真的有人年收破百了，但每天活得很痛苦的嗎？」

不少人看了都很有同感，「年收沒破百，但是單身無小孩且不用買房的人，可支配所得和自由時間，可能勝過年收破百但是有房有小孩的人」、「剛好百，上班壓力普通，但還是覺得自己是底層」、「破百了…但是看到房價又不開心了」、「才破百就買房，如果只靠自己當然壓力大」、「年收破百，朝八晚十，人生只剩下工作吃飯睡覺，這樣的生活你會覺得開心嗎？」、「年收破百不會很快樂的，如果你住在雙北，這個收入扣掉日常支出，你能存的很有限」、「普遍不開心吧，高收入是要代價的，只有真有錢人才有機會開心」。

其中有位過來人分享自己經驗，「我上份工作年收入110（萬）上下，工作壓力也不小，每天都不想起床，希望睡夢中心肌梗塞或什麼腦中風之類的就不用再去上班了，晚上也會焦慮到睡不著」。最後實在受不了，這名網友選擇去國營事業上班，「雖然薪水少了一半，但真的快樂很多」。

低薪 薪水

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