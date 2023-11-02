外籍看護工受暴有黑數 立委籲納家暴法保護衛福部不同意

超高齡社會來臨，聘雇看護工已成為不少失能長者家中常態。立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會今聯合審議「家庭暴力防治法」修正案，立法委員提出，外籍看護工與雇主長時間相處，關係堪比家人，應納入保護對象。衛福部則指出，家暴法係規範難以隨意中止的親屬關係，但外看與雇主屬勞雇關係，可隨時終止，並藉刑法等法令處置，不建議納入家暴法。聯席會議審議後，決議不將看護工納入保護對象。

立法委員蘇巧慧表示，家暴法立法目的為在名為「家庭」的特殊生活空間下，如有發生暴力行為時，能有刑法傷害罪以外的預防、處遇機制。家暴法87年訂定家暴法後，本次同性婚姻也納入保護。家庭幫傭、看護工與一般職場勞雇關係不同，需要24小時與雇主親密相處，所以希望納入家暴法保護。

「外籍看護工求助比率低，可見不對待處置存在漏洞，至今未被補上。」蘇巧慧表示，據勞動部公布的資料，家庭看護工遭傷害、求助且成案的比例是0.1％，與一般職場的1%相比存在極大差距，顯見有未被通報的黑數，機制有待檢討。讓外籍看護工準用家暴法，除確綁外看遭不當對待時的保護機制，雇主本身也受保障，若通過是對社會安全網很大的補強。

立法委員邱泰源表示，台灣走向超高齡社會，從事家庭幫用、看護的外籍人士增加，與雇主關係有時「比血親更親」，要前瞻性規劃是否納入家暴法保障。立法委員范雲也表示，家庭看護形同家人，認為應納入保護。

衛福部長薛瑞元表示，家暴法規範的是長期、無法任意終止的關係，包括血緣、婚姻關係，目前擴大至同婚、同居等關係。外看與雇主屬勞雇契約關係，如發生人身傷害，最快的處理方式，應終止契約關係，再以刑法等相關法條追究責任。另外，若只將外看納入，而未包含台籍看護，則會有公平性疑慮，建議再行斟酌，「勞工保護的問題，不應放入家暴法處理。」

立法委員洪申翰則傾向以勞雇關係而非親密關係處理移工受暴案件。他表示，辦公室持續收到本國籍、外國籍看護工受暴案件，可見現行法規保護效果不足。不過自己傾向以勞動關係契約處理看護受暴問題，否則以親密關係為認知，恐會衍生其他問題，應由勞動部加強法規，提升保護效果。

立法委員吳玉琴也表示，家庭內私密性高，不當對待難以發覺，但外籍看護工確實是勞動關係，若適用家暴法，發給雇主或受僱外看保護令，後續關係如何進行也存有疑慮。

勞動部指出，移工遭虐待，依照就業服務法可廢止聘僱許可，並轉換雇主，也訂有明確處理原則及流程，外看有人身安全疑慮時，可採先安置、後調查方式，並提供法律扶助、心理資源等協助。

聯席會議討論後，家暴法第三條之家庭成員定義，不納入外籍、台籍看護，但做成附帶決議，要求衛福部、勞動部在家暴法修正後，共同研擬如何落實、強化家庭看護工保護，並向立院衛環委員會提出報告。