旅宿業缺工專案 媒合率不到一成

疫後旅宿業缺工嚴重，儘管勞動部推「疫後改善缺工擴大就業方案」，但媒合成效依舊不佳，高達三成四的求職者苦等面試通知。勞動部官員說，將針對逾五成求職者投履歷七天內未收到通知的事業單位列入觀察對象，若主管機關跟業者溝通後一個月內仍未改善，將被踢出方案，改為提供一般求才協助。

據勞動部統計，截至十月十五日止，旅宿業符合專案職缺媒合共二四九家、一一四八個職缺，公立就服機構推介五二一二人、僅錄取四四九人，推介就業率僅百分之八點六，連一成都不到。

勞動力發展署就業服務組長吳淑瑛指出，經盤點，目前有廿三家旅宿業者列入溝通對象，若觀光署跟業者溝通後一個月內，業者仍未改善，將暫停提供專案媒合服務，改為一般求才服務，形同領不到每月最高一點三萬元的疫後專案缺工就業獎勵。

此外，觀光署前天已經將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部。勞動部長許銘春昨受訪強調，兩項報告檢視重點包括觀光署是否有回應媒合專案協助成效不佳、旅宿業薪資待遇不足、挑工而非缺工、排擠中高齡及二就婦女就業等外界疑慮，第二點則為是否依照政策小組提案機制，提出族群及性別就業相關政策影響評估。

許銘春說，勞動部目前也已著手進行性別及族群衝擊影響評估，預計十二月完成。她強調，若觀光署報告對外界疑慮都解釋清楚了，也符合提案機制、備妥相關資訊，再搭配勞動部自己做的衝擊影響評估，上述條件具足，就會適時開會討論。