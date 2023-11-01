防旅宿業挑工！逾5成求職者等嘸通知 將被踢出勞部專案

勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，將旅宿業房務（含清潔）人員、餐飲業內（外）場服務與廚務人員，以及航空站地勤作業人員（勤務員）與航機清艙人員等列為專案媒合對象，但旅宿業媒合成效不佳，高達3成4求職者苦等面試通知。為此，勞動部官員說，將針對逾5成求職者投履歷7天內未收到通知的事業單位列入觀察對象，若為一個月內未能改善，將踢出方案，改為提供一般求才協助。

據勞動部統計，截至10月15日為止，旅宿業符合專案職缺媒合共249家、1148個職缺，公立就服機構推介5212人、僅錄取449人，推介就業率僅8.6%，連1成都不到。

勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」原本就訂若逾50%經推介求職者表示投遞履歷後7天內未收到面試、錄取或不錄取通知，或面試後7天內未收到錄取或不錄取通知，且經公立就業服務機構與事業單位協調仍未改善者，並反映予中央目的事業主管機關協調溝通，溝通未果者，該事業單位職缺將不列為專案職缺，並暫停提供專案徵才服務，改為提供一般求才服務。

吳淑瑛說，針對超過5成求職者投履歷後超過7天沒等到任何回音的旅宿業，發展署會請各分署先去溝通，若看不到改善成效，也會再請觀光署關切，經盤點，目前有23家旅宿業者列入溝通對象，觀察期一個月，若業者仍不動如山，屆時將暫停提供專案媒合服務，改為一般求才服務，也就是說，求職者若應徵非專案的事業單位，將領不到每月最高1.3萬元的疫後專案缺工就業獎勵。

此外，針對雇用率不到1成的旅宿業者，吳淑瑛說，發展署也將向業者了解狀況，但不涉及專案媒合資格取消與否。