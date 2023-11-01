男問「年過40轉職」有機會嗎？ 網安慰：1職缺有機會年薪百萬

中年轉職時能利用過往的經驗，來增加自己的薪資，不過若要轉行，可能難度會有所提升。日前有位網友表示，他有兩個職缺在考慮，猶豫自己已經40歲了，擔心能否有升遷資格，不過網友安慰他「還是有機會年薪百萬的」。

一名網友在PTT發文表示，他就讀政大商管畢業，已經40歲了，畢業後沒有在專業領域發展，現在打算中年轉職，有兩職缺在選擇。第一是國外業務，起薪3萬7千元，正常早八晚五、見紅就休的職缺；第二則是倉管，起薪3萬元且有固定團隊獎金，加上去可達4萬元，表定早八晚五上下班，但每個月有一週要輪班週六。

原PO表示，「我自知不年輕了，我還有本錢學國外業務嗎？還是我不如選擇穩定但沒有什麼變化跟升遷的倉管，薪水不要太差，養家養得過去就好？」

對此，多數網友建議他選國外業務，指出「硬要選就選第一個，持續轉職或考公職」、「選第一個，然後加強英文跟表達能力，國外業務的薪資天花板很高，努力有機會碰到」、「國外業務至少上限比較高，不要相信倉管說平均4萬這種話」、「你的狀況我覺得至少國外業務比較有機會，做起來跳槽主管職要談年薪百萬也正常，我身旁就有人40歲跳到年薪百萬的業務主管」。