快訊

鴻華先進最新公告 於11月20日創新板掛牌上市

被王牌經紀人邀約豪宅同歡！男網紅隔天床上暴斃 他卻因死亡主因不起訴

金鐘導演癌逝享年48歲「媽！別鬧了」成遺作 曾曝吳建豪探病照：我壞了

男問「年過40轉職」有機會嗎？ 網安慰：1職缺有機會年薪百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名想中年轉職的網友猶豫要擔任國外業務還是倉管。示意圖/ingimage
一名想中年轉職的網友猶豫要擔任國外業務還是倉管。示意圖/ingimage

中年轉職時能利用過往的經驗，來增加自己的薪資，不過若要轉行，可能難度會有所提升。日前有位網友表示，他有兩個職缺在考慮，猶豫自己已經40歲了，擔心能否有升遷資格，不過網友安慰他「還是有機會年薪百萬的」。

一名網友在PTT發文表示，他就讀政大商管畢業，已經40歲了，畢業後沒有在專業領域發展，現在打算中年轉職，有兩職缺在選擇。第一是國外業務，起薪3萬7千元，正常早八晚五、見紅就休的職缺；第二則是倉管，起薪3萬元且有固定團隊獎金，加上去可達4萬元，表定早八晚五上下班，但每個月有一週要輪班週六。

原PO表示，「我自知不年輕了，我還有本錢學國外業務嗎？還是我不如選擇穩定但沒有什麼變化跟升遷的倉管，薪水不要太差，養家養得過去就好？」

對此，多數網友建議他選國外業務，指出「硬要選就選第一個，持續轉職或考公職」、「選第一個，然後加強英文跟表達能力，國外業務的薪資天花板很高，努力有機會碰到」、「國外業務至少上限比較高，不要相信倉管說平均4萬這種話」、「你的狀況我覺得至少國外業務比較有機會，做起來跳槽主管職要談年薪百萬也正常，我身旁就有人40歲跳到年薪百萬的業務主管」。

薪資 主管 職場

延伸閱讀

找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

年輕妹子超愛！她嘆「1服飾」難駕馭：穿對有氣質、穿錯顯老

開箱肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」 議員黃瓊慧曝：和這個有87分像

路過都沒人…為何銀樓可以屹立不搖 內行揭3原因：台灣金子不一樣

相關新聞

男問「年過40轉職」有機會嗎？ 網安慰：1職缺有機會年薪百萬

中年轉職時能利用過往的經驗，來增加自己的薪資，不過若要轉行，可能難度會有所提升。日前有位網友表示，他有兩個職缺在考慮，猶豫自己已經40歲了，擔心能否有升遷資格，不過網友安慰他「還是有機會年薪百萬的」。

「你是學弟不多做一點嗎？」他嘆科技業同事難相處 網曝真實職場

在職場中，除了自身的業務外，也要學習與長官應對，與比自己資深的同事，也就是「學長姐」的相處。一名在科技業工作的網友感嘆，自己與資歷較深的同事相處總是碰壁，直呼「科技業同事都不好相處」。

防旅宿業挑工！逾5成求職者等嘸通知 將被踢出勞部專案

勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，將旅宿業房務（含清潔）人員、餐飲業內（外）場服務與廚務人員，以及航空站地勤作業人...

找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

父母總擔心孩子在求職的路上碰壁、吃虧，因此經常給予建議，期待孩子能找到合適的工作。然而，過度介入反而造成孩子的困擾，近日一名網友難以忍受父母不斷詢問他的求職進度，母親甚至搶電話詢問人資自家兒子未錄取的原因。

職缺寫「抗壓性高」代表流動率高？ 過來人共鳴：責任制薪資福利又差

為了能夠應徵到合適的人才，許多公司都會在求職往列出應徵著須具備的學歷、能力、特質等。但許多求職者反而認為，會在應徵條件上列出「抗壓性高」等要求的職缺，通常都為薪資福利不佳且流動率高的職缺。

持續保障勞工權益 北捷與企業工會完成團體協約修約

台北捷運公司於今(1)日完成與台北捷運公司企業工會團體協約的修約簽約儀式，由董事長趙紹廉與企業工會理事長簡宗宏代表出席，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。