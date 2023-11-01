「你是學弟不多做一點嗎？」他嘆科技業同事難相處 網曝真實職場

在職場中，除了自身的業務外，也要學習與長官應對，與比自己資深的同事，也就是「學長姐」的相處。一名在科技業工作的網友感嘆，自己與資歷較深的同事相處總是碰壁，直呼「科技業同事都不好相處」。

一名網友在Dcard發文提到，他認為禮貌不分任何場合，在職場上喚一聲「學長姐」代表他對其他同事的尊重。然而，工作至今最常聽到的卻是「來多久了？還問這些問題？」但換作資深同事不熟悉工作卻表現得理所當然，讓原Po感到不舒服。此外，這些同事雖然嘴巴上說沒有比較早入職，不須稱他們為學長姐，但等到分配工作時，卻又常說「你是學弟，不多做一點嗎？」原Po認為因為自己資歷最淺，只能認份，同時感嘆科技業的同事很難相處。

然而，許多網友回應表示，類似「學長學弟制」的職場風氣並非只有科技業才有，也認為這種「媳婦熬成婆」的態度讓職場環境陷入惡性循環，「這跟科技業沒啥關聯吧，每個產業都這樣」、「職場很多人都是抱持著『因為我自己也沒人教，我為什麼要教別人』，為什麼這麼喜歡惡的循環我就不懂」、「這種風氣真的很差欸，以前被這樣對待之後帶人也是這種屎態度，至少我不會這樣啦，冤冤相報何時了」。

不過，也有許多同在科技業工作的網友很能理解原Po的心情，「科技業這種老屁股很多，等你能力培養起來，他們怕被取代，更會霸凌」、「科技業一堆優越猴子，畢竟都是國立大學，一層層歧視下來，還好我在外商又是外派回來好一點，但是也不少小主管會想搞你」，但也有網友認為原Po的處境比較偏向單一公司的個案，「這跟我認識的科技業不一樣欸，我覺得公司問題＞產業」。