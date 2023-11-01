職缺寫「抗壓性高」代表流動率高？ 過來人共鳴：責任制薪資福利又差

為了能夠應徵到合適的人才，許多公司都會在求職往列出應徵著須具備的學歷、能力、特質等。但許多求職者反而認為，會在應徵條件上列出「抗壓性高」等要求的職缺，通常都為薪資福利不佳且流動率高的職缺。

一名網友在Dcard發文提到，每每瀏覽求職網，看到公司於某職缺的應徵條件備註「抗壓性高、情緒管理好」都會感到相當無言，認為這些職缺多為責任制，不但沒有固定的下班、休息時間，還要時刻保有工作熱情，且部分職缺在薪資福利方面相當苛刻。

對此，許多網友對於原Po的想法相當贊同，「感覺屎缺或流動率高的職缺，都會寫要抗壓性高，沒意外都是常加班、常面對鳥事而且薪資福利又不好的」、「看到特別備註抗壓性高、責任心強、任勞任怨，都會先避開欸，感覺會被拗一堆責任制加班」、「通常比較好的工作不會寫一堆人格特質，只會寫『必要證書、技能、畢業科系、實習經歷、作品集』這些工作條件」、「一堆慣老闆要求員工要有足夠抗壓性，然後開基本工資」。

但也有網友認為抗壓能力、情緒管理本來就是職場課題的一環，「要求抗壓性跟情緒管理應該不算太過分的要求吧，這也不是什麼專業技能，難道我只花最低工資就要請一些情緒管理有問題的人嗎？」、「因為要面對大量的人跟過量的事務，先確認你對自己的情緒管理是有信心的」、「為了防止遇到怪人吧，之前聽我媽說有個新人被糾正做法就突然爆氣踢桌子」。