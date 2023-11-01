快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職缺寫「抗壓性高」代表流動率高？ 過來人共鳴：責任制薪資福利又差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為，公司職缺的求職條件中若有「抗壓性高」，通常都是流動率高且薪資條件不好的工作。示意圖／ingimage
一名網友認為，公司職缺的求職條件中若有「抗壓性高」，通常都是流動率高且薪資條件不好的工作。示意圖／ingimage

為了能夠應徵到合適的人才，許多公司都會在求職往列出應徵著須具備的學歷、能力、特質等。但許多求職者反而認為，會在應徵條件上列出「抗壓性高」等要求的職缺，通常都為薪資福利不佳且流動率高的職缺。

一名網友在Dcard發文提到，每每瀏覽求職網，看到公司於某職缺的應徵條件備註「抗壓性高、情緒管理好」都會感到相當無言，認為這些職缺多為責任制，不但沒有固定的下班、休息時間，還要時刻保有工作熱情，且部分職缺在薪資福利方面相當苛刻。

對此，許多網友對於原Po的想法相當贊同，「感覺屎缺或流動率高的職缺，都會寫要抗壓性高，沒意外都是常加班、常面對鳥事而且薪資福利又不好的」、「看到特別備註抗壓性高、責任心強、任勞任怨，都會先避開欸，感覺會被拗一堆責任制加班」、「通常比較好的工作不會寫一堆人格特質，只會寫『必要證書、技能、畢業科系、實習經歷、作品集』這些工作條件」、「一堆慣老闆要求員工要有足夠抗壓性，然後開基本工資」。

但也有網友認為抗壓能力、情緒管理本來就是職場課題的一環，「要求抗壓性跟情緒管理應該不算太過分的要求吧，這也不是什麼專業技能，難道我只花最低工資就要請一些情緒管理有問題的人嗎？」、「因為要面對大量的人跟過量的事務，先確認你對自己的情緒管理是有信心的」、「為了防止遇到怪人吧，之前聽我媽說有個新人被糾正做法就突然爆氣踢桌子」。

責任制 慣老闆 職場 求職

延伸閱讀

公職報到第一天就被罵 她委屈「被趕鴨子上架」：都還沒學業務

「網拍老闆」願領20K當早餐店工讀 動機曝光眾人嘆：上了一課

她資歷淺卻被提拔當主管 加薪曝光網全反對：當快樂的薪水小偷就好

他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

相關新聞

找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

父母總擔心孩子在求職的路上碰壁、吃虧，因此經常給予建議，期待孩子能找到合適的工作。然而，過度介入反而造成孩子的困擾，近日一名網友難以忍受父母不斷詢問他的求職進度，母親甚至搶電話詢問人資自家兒子未錄取的原因。

職缺寫「抗壓性高」代表流動率高？ 過來人共鳴：責任制薪資福利又差

為了能夠應徵到合適的人才，許多公司都會在求職往列出應徵著須具備的學歷、能力、特質等。但許多求職者反而認為，會在應徵條件上列出「抗壓性高」等要求的職缺，通常都為薪資福利不佳且流動率高的職缺。

持續保障勞工權益 北捷與企業工會完成團體協約修約

台北捷運公司於今(1)日完成與台北捷運公司企業工會團體協約的修約簽約儀式，由董事長趙紹廉與企業工會理事長簡宗宏代表出席，...

你的上司難搞嗎？上班族給主管領導能力平均61.7分 比去年低

又到年底打考績時刻，yes123求職網調查發現，企業對員工今年整體工作表現平均給76.1分，高於去年的74.8分；上班族...

不敢想太多！上班族平均預估今年僅能拿到0.99個月年終

今年經濟成長率陷「保1」苦戰，連帶影響上班族對今年的年終獎金「不敢想太多」。根據yes123求職網今（1）日公布的最新數...

快發年終獎金了！逾六成企業確定發放 但比例低於去年

距離年底僅剩兩個月，企業開始進入密集的「員工考核期」，雖然疫情降級、邊境解封，但目前景氣「外冷內熱」， 在「龍年農曆年」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。