公司老闆拋問「員工想要哪些福利」？ 上班族暴動：週休3日

許多人在找工作時，除了會考量工作的薪資、型態外，福利也是大家考慮的一大重點。日前有位網友表示，他即將回家裡的公司接手，希望自家企業能成為人人羨慕的「幸福企業」，因此他拋問網友「哪些是大家最想要的員工福利呢？」

一名網友在Dcard發文表示，他最近要接手家裡的公司了，但他以前也曾經在其他公司任職過，當時發生一些不合理的事情，也希望不要出現在自己的公司，於是他希望能盡量給員工福利，成為大家眼中的「幸福企業」。

原PO找到了一張員工心目中的公司福利圖，內容包含優於同業的三節獎金、員工旅遊、分紅、年終獎金、彈性上班等等，他指出「公司大部分都有符合，只是彈性地點上班比較難實踐，好奇還有什麼福利是大家覺得很加分，能吸引人的？」

文章曝光後，引發網友熱烈回應「優於勞基法的特休」、「有薪病假，補班日不用補班且薪水照給」、「有專人打掃環境，茶水間有咖啡、茶包、牛奶、冰箱、微波爐、電鍋，還有有哺乳室及哺乳室用冰箱」、「要有滿滿的飲料跟零食，還有膠囊咖啡機可以隨時使用」、「讓員工成立工會、每週有一次下午茶時間」、「我想要週休3日，現在我們公司就是週休3日」。