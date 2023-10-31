你是否「請假羞恥」？被敬業束縛不敢休假 職場的「不好意思」真的有必要嗎？

文／楊千儀

不管是擔心請假會給老闆留下不好印象，或是擔心被上司、主管認為是個不負責任、常常有私事的員工，甚至煩惱會給同事帶來困擾，身為上班族的各位，有沒有遇過因為跟公司請假，而感到不好意思的時候呢？難道我們真的需要為了「請假」而產生這樣負面的感受嗎？

﻿image source：pixabay

「請假羞恥」是什麼？

「請假羞恥」是指許多人在需要請假時，內心會感到一股不安及羞恥感，是存在職場已久的潛文化。在競爭激烈的現代社會中，「請假」可能影響到自己的工作表現和職涯發展，害怕在職場上被貼上不負責任的負面標籤，甚至可能遭到同事們的議論或上司們給予的不良考績，以上情況都是讓「請假」這件事更為困難的原因。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「請假羞恥」近一年的熱門關鍵字為「雇主」、「同事」、「主管」等等因素，可見請假的羞恥感大多源自於太過在意工作夥伴上對於自己的眼光及評價。另外，也出現了關鍵字「生病」、「壓力」、「休息」等，應為普遍大眾必須提出請假時的事由。

﻿image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

「請假」是合理且合法的權利 「休息是為了走更長的路」

事實上，「請假」是員工的合法休假權利，適當的休息可以幫助我們保持身體和心理上的健康，更有助於提高工作效率及生產力。

除了工作，我們的人生還有許多需要兼顧的事情，不管是自己的身體健康，還是家庭關係、友情人脈，我們都需要挪出一些時間陪伴我們的親人。在充分地放鬆後，良好的工作狀態才是對工作最負責任的態度。





﻿image source：pixabay

如何克服「請假羞恥」呢？

想要克服「請假羞恥」最重要的一點是，必須理性看待這個休假的必要性及正當性。當我們真的需要請假時，就應該坦誠地向上司或同事說明，並在請假之前交接好工作內容，一方面避免自己對公司造成不必要的困擾，一方面也能在和團隊溝通中，建立更好的工作關係及信任，能夠同時學會自我管理及生活平衡。如此一來，不僅能讓自己不再為「請假」這件事感到內疚，還能得到支持與理解。





跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！