「網拍老闆」願領20K當早餐店工讀 動機曝光眾人嘆：上了一課

許多學生會利用空閒時間打工，除了增加收入，也能夠獲得實戰經驗。不過有一名早午餐店老闆透露，半年前一位曾當過多家餐廳高階主管、擁有豐富經驗的30多歲女生來應徵工讀，後來才知道她已達成財富自由，想藉由打工接觸一般同事，轉換心情與身分。

一名Dcard女網友28日表示，自己是三家早午餐店的老闆，半年前有30歲的女生來店裡應徵上午班工讀，對方談吐超齡穩重，履歷也非常豐富，從16歲出社會後就進入餐飲業，曾經當過大小餐廳的高階主管。原PO起初以為在人力銀行上打錯薪資，讓面試者誤會很高薪，因為工讀薪水最多18000，如果加班湊一湊也才20000，對方則透露是為了生活，且能接受薪資，讓原PO覺得可能有難隱之處，便不多問。

女員工上班後，工作能力、思維邏輯讓同事、店長感到驚訝，開始對她感到很好奇，猜測她可能是要在這裡學一學就離職去開店，「她會主動問問題，問完沒多久就馬上上手了，不管再忙再炸都能從容臨危不亂的迅速完成工作，這種叫快手，在餐飲業極爲搶手」。

原PO指出，後來和女員工相處變熟才知道，對方是一名網拍老闆，年輕時還同時做餐飲，打拚到兩年前已達成財富自由，目前有三棟套房在收租，公司也有人打點，因此能夠挪時間讓自己打工接觸「一般」同事，轉換心情和身分。女員工還說，餐飲業不只是踏入職場的第一份工作，她從中學到很多處事眉角，也是這樣早早磨練成管理者、經營者，因此不能忘本，要懂飲水思源。

原PO聽到直呼「天吶！這是什麼境界的思維？」，並說道自己50幾歲，對方都可以當女兒了。原PO坦言年輕時在餐飲工作，到現在當老闆常常都因爲人事問題覺得心累想收店，但因為遇到她這樣的年輕人就像上一課，又重新思考自己從業的本意。

對此，網友紛紛回應：「妳店家一定也很不錯，才會吸引到她的到來，頻率相合」、「覺得老闆妳的思維跟態度也棒欸！不會嫉妒比自己有錢的員工，還會想著可以學習之處」、「說不定是緣分讓她出現來協助你們！有更好的方式可以經營一家店真的很不錯，員工與老闆之間互相學習、指教，讓店更好」、「她那種應該是完全遵照自己的原則辦事，不理會其他人怎麼說，也不怎麼在意世俗的想法，感覺就是情商很高的人間清醒」。