快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示自己畢業後第一份工作就是台積，不知道外面的世界是不是也是如此。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有網友表示自己畢業後第一份工作就是台積，不知道外面的世界是不是也是如此。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

日前有一名自稱國立成功大學的網友，在論壇Dcard上以「進台積是不是自廢武功的開始」為題發文，他表示自己在台積一年了，專業能力好像沒有提升，反而以前會的技能，有正在逐漸喪失中的感覺，部門老闆(長官)像皇帝似的，想要怎樣玩遊戲就得要陪他玩，心中覺得原來老闆(長官)不是來解決問題的，而是製造更多問題。

原PO透露，自己畢業後第一份工作就是台積，不知道外面的世界是不是也是如此，是不是薪水更低、學不到東西又被老闆(長官)玩，且得不到應有的尊重呢？想聽聽大家看法。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「沒差，工作就是為了賺錢，台積待到腳麻即可」、「工作就是付出時間做自己不願做的事，上述說的那些問題其他公司也一定都存在」、「你怎麼會有你原本武功多高的錯覺」、「就只能晶圓廠跳來跳去啊」、「非電資要錢又學得到東西的根本就沒有啊，就是被當免洗筷而已，半導體製程的東西碩士去做就是高級操作員而已」。

也有不少網友表示「你搞錯了吧？就是本來就沒武功才會去產線」、「要學武功不會去GG吧，但能看見很完整的職場黑暗面倒是真的」、「工廠就是這樣呀，在產線的話，本來就是重複又無趣，學到的是突發事件的應對方式還有怎麼跟別人相處，至於專業在工廠本來就是進步很慢」。

但是也有網友指出「看妳是做什麼，我認識製程相關的，去二線廠只有錢更少而已，其他不會比台積好，IT的話就蠻看部門的類型，有些部門也是能學到不少」、「我也是這個想法所以沒去台積，但如果妳在外面，沒去過台積，妳的想法可能會變成『為什麼想增強武功？因為想提高薪水，在台積雖然自廢武功，但薪水已經是外面天花板』，那在外面增強武功有啥意義」。

曾經待台積的網友則回應「是！所以我待了一年就跑了」、「當時我就是這樣想，所以很焦慮，一年就離職了，才第一份工作而已，又還年輕，選擇還很多，跳出來後覺得外面的世界快樂多了」、「以你的學歷我覺得再找其他工作也不難，別想太多」。

半導體 Dcard 台積 薪水

延伸閱讀

外送餐點到帝寶「專人專車推上樓」 他直呼：另一個世界

重陽節後迎霜降！3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾數錢數到手軟

夫稱加班卻陪前妻小孩參加萬聖節活動 她控：兒子眼裡充滿失望

他見校園紅布條師鐸獎得主名「老師一定很強！」 校友憶：王者之聲

相關新聞

他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

原PO透露，自己畢業後第一份工作就是台積，不知道外面的世界是不是也是如此，是不是薪水更低、學不到東西又被老闆玩，且得不到應有的尊重呢？想聽聽大家看法。

外商公司剛裁員隨即大規模徵才 網曝暗黑操作手法：韭菜永不嫌多

每家公司裁員的原因不盡相同，不過大多是因為面臨景氣寒冬，營收不佳而作出的不得已決定。有網友發現，某家外商公司前陣子才剛裁員，最近又貼出徵才公告了，好奇為什麼會有這種操作手法，直呼「那麼不穩定的公司還會有人想去報到嗎」？

找不到工作陷憂鬱？網議六大方式助你拋開求職焦慮！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「求職焦慮緩解方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議六種化解求職焦慮的方法。

華航睽違8年延攬「航空中樞神經」 招募超過百名航空菁英

全球旅運需求持續暢旺，華航今天（30日）宣布擴大徵才，預計再延攬逾百名航空菁英，包含簽派、財務會計、空中用品、資訊管理、...

電機系畢業除工程師還能做什麼？ 網瘋狂點名「2職業」：非常重要

大家對自身的職涯迷茫過嗎？一名網友在PTT發起討論，畢業於電機系後，未必所有人都對電學感興趣，除了當工程師，還有哪些工作可以選擇呢...

求職轉職看這裡 桃竹苗244大廠尋才有8300個工作

經濟景氣復甦影響，國內產業持續缺工，勞動力發展署桃竹苗分署今天上午表示，因應半導體、餐飲、零售產業缺工，拋出大量職缺徵才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。