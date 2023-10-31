他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

日前有一名自稱國立成功大學的網友，在論壇Dcard上以「進台積是不是自廢武功的開始」為題發文，他表示自己在台積一年了，專業能力好像沒有提升，反而以前會的技能，有正在逐漸喪失中的感覺，部門老闆(長官)像皇帝似的，想要怎樣玩遊戲就得要陪他玩，心中覺得原來老闆(長官)不是來解決問題的，而是製造更多問題。

原PO透露，自己畢業後第一份工作就是台積，不知道外面的世界是不是也是如此，是不是薪水更低、學不到東西又被老闆(長官)玩，且得不到應有的尊重呢？想聽聽大家看法。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「沒差，工作就是為了賺錢，台積待到腳麻即可」、「工作就是付出時間做自己不願做的事，上述說的那些問題其他公司也一定都存在」、「你怎麼會有你原本武功多高的錯覺」、「就只能晶圓廠跳來跳去啊」、「非電資要錢又學得到東西的根本就沒有啊，就是被當免洗筷而已，半導體製程的東西碩士去做就是高級操作員而已」。

也有不少網友表示「你搞錯了吧？就是本來就沒武功才會去產線」、「要學武功不會去GG吧，但能看見很完整的職場黑暗面倒是真的」、「工廠就是這樣呀，在產線的話，本來就是重複又無趣，學到的是突發事件的應對方式還有怎麼跟別人相處，至於專業在工廠本來就是進步很慢」。

但是也有網友指出「看妳是做什麼，我認識製程相關的，去二線廠只有錢更少而已，其他不會比台積好，IT的話就蠻看部門的類型，有些部門也是能學到不少」、「我也是這個想法所以沒去台積，但如果妳在外面，沒去過台積，妳的想法可能會變成『為什麼想增強武功？因為想提高薪水，在台積雖然自廢武功，但薪水已經是外面天花板』，那在外面增強武功有啥意義」。

曾經待台積的網友則回應「是！所以我待了一年就跑了」、「當時我就是這樣想，所以很焦慮，一年就離職了，才第一份工作而已，又還年輕，選擇還很多，跳出來後覺得外面的世界快樂多了」、「以你的學歷我覺得再找其他工作也不難，別想太多」。