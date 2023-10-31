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外商公司剛裁員隨即大規模徵才 網曝暗黑操作手法：韭菜永不嫌多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，某家外商公司裁員後隨即大規模徵才，不禁好奇這究竟是什麼操作手法。 示意圖／ingimage
一名網友發現，某家外商公司裁員後隨即大規模徵才，不禁好奇這究竟是什麼操作手法。 示意圖／ingimage

每家公司裁員的原因不盡相同，不過大多是因為面臨景氣寒冬，營收不佳而作出的不得已決定。有網友發現，某家外商公司前陣子才剛裁員，最近又貼出徵才公告了，好奇為什麼會有這種操作手法，直呼「那麼不穩定的公司還會有人想去報到嗎」？

一名網友在Dcard發文指出，日前看到某外商公司大規模徵才公告，卻也在同一時間想起該公司疑似不久前有裁員過，認為公司裁員後馬上就要徵才似乎很不穩定，不知是否會有人想要應徵報到。

有網友分析該公司這種手段背後的原因，「換血呀！」、「新員工便宜啊」、「韭菜永遠不嫌多」、「如果老鳥的價格降到和菜鳥一樣，就不會有這樣的動作囉」、「業界的目的通常是為了降薪，你在裡面待久了薪水會升上去，如果本人不願意降，就是改以資遣的方式，然後徵一批新的便宜韭菜進來」。

有網友推測，公司這種操作或許跟轉型有關，「先裁掉沒機會的、不成功的事業，把坑先讓出來，讓下一個新事業可以有員額招人」、「如果A單位裁員，B單位找人，代表公司覺得A單位做的事沒前景；如果同一個單位裁員又找人，那就是單純覺得你太貴。這就是社會，沒辦法啊」。

也有人認為，現今社會若想奢求一份穩定的工作，「不想要被資遣的話，公務人員是一個很好的選擇」。

裁員 徵才

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