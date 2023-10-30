電機系畢業除工程師還能做什麼？ 網瘋狂點名「2職業」：非常重要
大家對自身的職涯迷茫過嗎？一名網友在PTT發起討論，畢業於電機系後，未必所有人都對電學感興趣，除了當工程師，還有哪些工作可以選擇呢？
原PO表示，由於國家人才培育的重點是半導體，因此電機系的招生肯定增加，但未必所有人都對電學感興趣，除了傳統的工程師選項，從電機系畢業的人可以有哪些職業選擇呢？
貼文一出，引起網友們的熱烈討論，「可以擔任電競師」、「年薪5倍中位數，做什麼都有興趣了！」、「練功創業當老闆」、「不喜歡電子零件可以考台電」、「朋友跑去當律師」、「學弟一開始修飛機，後來去開飛機了！」、「出路很多，但是還是看人」、「電機領域這麼大，總會有適合的」。
大部分網友點名可以擔任業務或專案管理的人才，不會只需要工程師，「去電子資訊產業當業務或是專案管理吧！」、「很多電機畢業的同學也不喜歡當工程，現在在資訊產業大公司當專案管理或是業務都做得非常好」、「很多大公司都不會只需要工程師，專案控管與業務也是非常重要，這就是不當工程師的人的機會」。
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