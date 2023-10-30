面試聽到公司說「大家庭」她驚覺不妙 一票人喊：快逃
面試主要讓是讓企業與面試者更加了解彼此，藉此判定職缺是否合適，不只是雇主挑人，面試者也可以觀察一些端倪來決定入職意願。近日一名女網友指出，面試時因聽到人資和她說公司是「大家庭」，讓她瞬間冷掉，隨後也拒絕工作機會。貼文一出，也引來網友共鳴。
原PO在Dcard發文表示，她去應徵一家小公司，人資和她說公司是大家庭，大家會互相幫忙，沒有內鬥。沒想到卻也因此讓她卻步，後續也婉拒工作機會。
原PO表示，依照以前工作經驗，說「大家庭、沒有內鬥」，用口頭表現出氣氛好的公司，這些漂亮話聽聽就好。雖然自己相信真的有氣氛好的職場，但她沒有遇過，反倒以前在其他地方上班，當初面試官明明說公司同事人多好，結果進去才發現各種搞小團體、前主管帶頭欺負同事、背後講壞話等。她也因為當時的經驗，內心產生陰影。
對此，網友一面倒表示，「正常的公司面試根本不會講這些，都嘛是有問題的才會強調，聽到真的快逃」、「說大家庭的小公司最會情勒了」、「說大家庭就是情勒的開始，連因為同事結婚請客地點實在太遠沒去，都會被叫去罵」、「面試我的人資也說是大家庭，甚至說他來這裡上班是這輩子的福份，好浮誇」、「正解，剛畢業真的會被這個詞給騙」。
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