5年沒調薪！員工領28K提離職 老闆不解「太低嗎？」網轟缺德

現在萬物皆漲，只有薪水不漲，如果在台北生活月薪只有28K，你能接受嗎？有一名做代購的老闆表示，他請了一位小幫手幫忙顧店，時間為9小時，月薪給28K，5年都沒有調薪過，結果小幫手最近提離職，讓他不解「薪水28000會太低嗎？我問過同行也是給差不多的薪水」，不少人見狀直呼「好缺德」。

一名做代購的老闆在臉書「匿名公社」發文，他表示自己在台北有個小店面，有請小幫忙顧店，時間是中午12點到晚上9點，月薪28K但勞健保是請她自行處理，平常工作內容是接待客戶以及直播中回覆客戶，月休8天。

原po表示小幫手工作5年沒有調過薪水，認為她平常上班表現的不錯，但是最近卻因為「覺得薪水不好」跟他提出離職，原po表示自己問過同行也是給差不多的薪水，因此好奇「28000的薪水會太低嗎？」

此文一出馬上引起網友熱議，幾乎風向一面倒，「在台北⋯有點⋯扣掉勞健保和餐費⋯不到25000」、「先不說其他的，28000扣掉勞健保就比最低工資還低了吧」、「五年沒調薪？那還蠻切心的…」、「你要感謝員工願意幫你做5年」、「廢話，這薪水她能待5年，你也真是賺太多了吧，而且又是台北」，「我覺得不是低的問題…是缺德的問題」。

但也有人認為，「如果說，一個月的淨利8萬，你給員工2.8萬，其實算合理；可是如果一個月有15萬、30萬、50萬，可是你一樣只給員工2.8萬，而沒有額外給獎勵，這樣正常人都會待不下去，更何況在物價高到靠X的台北，還連續五年沒調薪，是我也會辭職不幹」。