血汗免洗筷！新人不加班挨轟「沒職場倫理」 網揭真相：用完就丟

台灣職場常見加班狀況，有時不一定是工作來不及完成，而是迫於職場文化壓力。日前就有一名網友分享，公司新人剛大學畢業沒多久，經常下班時間一到就準時回家，就連工作還沒完成也一樣，因此被其他同事非議，讓他納悶「為何現在年輕人不願加班了呢？」

一名網友在PTT以「為何新人都不願意加班」為題發文，他指出，前陣子公司來了一名菜鳥新人，年約20歲出頭，大學才剛畢業，不僅不對主管或前輩恭維、討好，也不太會社交閒聊，一下班就準時回家，之前主管希望他處理某個簡報，他就算沒做完也能安心下班，有加班費也不加班，因此被其他資深同事批評「沒職場倫理，這種的難升遷」，讓他忍不住好奇「難道年輕人不想往上衝刺晉升嗎？」

貼文一出，許多鄉民紛紛表示不認同，「為什麼有加班費就一定要加班？」、「加班費加倍也不要」、「加班就會升遷？公司又不是自己的」、「時間到下班過自己生活有什麼不好？」、「想往上衝的會跳槽，誰傻了等加薪」、「常常擦屁股累的要死」、「往上衝刺晉升？你這老屁股願意讓位嗎？」、「現在不流行畫大餅了」、「能加班的免洗筷還是一樣用完就丟」。

也有不少過來人揭台灣職場血汗現況，「上個世代當主管的各種不成文好處現在都沒了，沒人會為了幾千元多攬一堆責任，除非是被各種情況所逼」、「我之前以為認真上班、加班會升遷，後來看到升遷4、5個都是跟主管關係好的，才知道自己傻」、「我看過加班到深夜的，最後也是辭退」。