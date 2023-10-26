太愛這職缺！她「換照片重投履歷」求面試 主管1句話引兩派熱議

求職時，遇到喜歡的職缺，會重複、甚至多次面試，只為能夠錄取嗎？近日有網友表示，為能錄取喜歡的職缺，將履歷換照片後再投一次，也再次獲得面試機會，但面試官的反應讓她十分不安，擔心「上的機率應該不高」，她的做法也引起網友討論。

原PO在Dcard發文分享，她在9月時應徵某車商的助理職缺被發無聲卡，但該職缺的工作時間與地點實在命中她好球帶，不甘心就這樣錯過，便將履歷上的大頭照換掉再投一次，順利地獲得第二次面試機會。

沒想到當天的面試官看到她直接傻眼，問「你不是來過了？」，雖然後續還是照正常面試流程進行，結束時面試官卻多了一句「一個禮拜內有沒有上都會跟你聯繫」，讓她大感不妙，懷疑自己是否做法不當招致對方不耐，沮喪問「這樣上的機率應該不高對吧」。

原PO求職方法引發網友正反討論，「我應該也會傻眼」、「如果是我我也覺得妳很煩，拒絕一次了怎麼覺得第二次會錄取呢」、「換張大頭照再面試一次，也算是人才了」、「真的夠傻眼，第一次就沒有錄用了，換頭貼難道就會錄取嗎？面試一看就知道是誰了」、「是我會錄取欸如果條件還行的話」。

也有人認為是公司的問題，原PO積極爭取機會的做法沒有錯，「人資很雷、主管沒禮貌，你應該把他想成二面，多看看其他職缺或許這不是最好的選擇」、「明知道你面試過還發第二次面試邀約是公司不細心錯在先吧？…真的很想去那間公司上班積極去爭取我覺得也沒什麼不對，而且才第二次而已又不是說三次以上」、「閱覽履歷的人員不同沒看過，結果面試官同一個，我們公司也發生過這種事」。

面對正反意見，原PO解釋其實她在投履歷時有先說明曾在9月時面試過，所以收到面試邀約時，單純以為是該公司沒找到人，願意再給她一次機會，到現場才知道面試官以為是不同人。但她也正向看待此次面試，認為有重新好好介紹自己，表現得也不差，如果沒上就算了。