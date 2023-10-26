民宿徵工務月薪28K「14項要求+24小時待命」 網一看：猴子都不去

求職時，多數人會看薪資條件及工作內容是否合理，來考慮要不要去應徵。一名網友看到一間民宿老闆在徵人，月薪28K加勞健保，但工作內容多達14項，甚至要24小時待命且「須遵從主管交辦事宜」，令原po看了不禁直呼，「這薪水連猴子都不去好嗎？」，已起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他看到一間高雄民宿在徵工務，月薪28000元加勞健保，但工作內容總共有14項，從簡單的民宿油漆、補漆到會使用電鑽工具及安裝一般喇叭鎖和電子鎖都要會，甚至還要24小時待命，以便客人有臨時狀況要處理，休假時到場一次加班費100元，晚上7點後出勤一次加班費60元，若有新的民宿建案要跟，還要拆箱清點及清潔，相關家具的組裝及牆壁的擺設要能安裝上牆，最後最重要的一點是「須遵從主管交辦事宜」。

原po看完後相當傻眼，「28K請一隻什麼都要會還要24小時待命的猴子，這薪水連猴子都不去好嗎」，難怪旅宿業會黑不是沒原因的，「這徵人文再刷新旅宿業的下限是無極限」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「28000誇張了這些條件」、「加班算次的耶！！」、「一個工廠總務什麼都要會，薪水好歹也可以有個三萬以上，還不至於24小時待命」、「這是主管級的責任了，薪水至少45K，我認識的汽旅主管都超過45K，28K是請不到人的」、「包山包海的概念」、「100／次？60／次？28000元還24hr on call，是什麼鬼啊！難怪旅宿業找不到人！」、「超商好太多了」、「看過不要臉的，沒看過這麼不要臉的」、「沒個四萬五萬，這老闆想得真美。年輕人的熱忱都是被這種神奇老闆磨沒的」、「名義上說徵工務，工作內容根本是含保全、房務員、雜工的工作內容…」、「霸王條款：主管交辦事宜！」。

有網友則表示，「會寫這種徵文的心態大概就像在網路拍賣上面到處出芭樂價要跟人收購物品一樣，不要臉到處胡搞反正沒損失，運氣好不一定還能矇上幾個就賺到了」、「內容簡述：我講了一串，但其實我就是想找一個能夠24小時一直幫我賺錢工作的勞力」、「很多業主很不要臉的，反正便宜有人急著要找工作就會上鉤的」。