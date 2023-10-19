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配合明年基本工資調升 勞保分級表修正影響308萬人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明年元月起基本工資月薪將調升至2萬7470元，圖為新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片
明年元月起基本工資月薪將調升至2萬7470元，圖為新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片

明年元月起基本工資月薪將調升至2萬7470元，勞動部近日公告修正勞工保險投保薪資分級表，預估勞工保險有308萬人、就業保險119萬人逕調，每年可望分別增加逾43億、1.5億元的勞就保費收入。

明年起，基本工資月薪將從2萬6400元調升為2萬7470元，時薪則從176元漲至183元。

隨著基本工資將於明年調升，勞動部近日也修正勞工保險投保薪資分級表，將分級表的第一級2萬6400元調整為2萬7470元、第二級修正為2萬7471元至2萬7600元。分級表修正後預估勞保308萬人、就保119萬人將調高投保薪資。保費收入部分，勞保基金預計每年增加43億元、就保約1.5億元，在每年保費支出部分，勞保預估增加7.7億元、就保約1.1億元。

投保薪資 基本工資 勞動部

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