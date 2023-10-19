配合明年基本工資調升 勞保分級表修正影響308萬人

一名女網友分享，公司來了一位才上半天就提離職的新人，但更令她傻眼的是，隔了一星期該名離職新人又打電話來說想應徵，還稱自己「上禮拜去做過了」，讓她怒轟「根本就是來詐騙的」。

2023-10-19 09:36