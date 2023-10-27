搶著請客、到處比價...5種「病態」金錢人格你是哪一種？

你有沒有這樣一個朋友，雖然不是家財萬貫，但聚餐時總搶著付錢？你是不是像強迫症那樣，頻繁查看行動支付明細或信用卡帳單？你是不是很愛貨比三家，總想找到比別人更便宜的價格？為了占便宜，你是否買了很多根本不需要的東西？你的消費，在真實需要之外，有多少是出於炫耀、寂寞、焦慮，或者自卑呢？

跟金錢的情感關係，到底是怎樣的狀態？會不會有點病態呢？

這決定了你是金錢的主人，還是金錢的奴隸，也決定你如何花錢、如何存錢、如何投資。你個人的財務狀況通常只有你自己知道，因此如果你和金錢的關係有問題，外人並無法輕易發現。你有需要靠自己把病灶找出來。

這裡根據多數華人的理財行為，結合我們和金錢的關係，把眾人的金錢人格類型分成五種。而你是屬於哪一種呢？

①焦慮型

這類人對待金錢就像熱鍋上的螞蟻。他們經常查看自己的帳戶，非常熱中比對行動支付明細和信用卡帳單。就好像有些人餐餐都要記錄所攝取的食物熱量；有些人喜歡記錄自己一天走了多少步；有些人喜歡查看自己的睡眠紀錄。這類人特別精打細算，很在意信用卡積點，也會利用各個比價網來找到最低價格，生怕自己比別人多花了錢。

如果買股票，他們會更頻繁地交易，認為這樣做很明智，卻沒有意識到，頻繁交易就得支付更多的手續費。這些人對待金錢的態度是傾向於「做事情」，而不是「不做任何事」。也就是他們做不到「無為而治，以不變應萬變」，很容易被外在環境牽著走。

這類人對自己的財務生活控制得非常嚴格，可能是因為在人生的某個重要部分缺乏控制。例如，有一些飲食障礙者就會非常嚴格地理財，這可能是他們想從金錢上找回控制感吧。當你太頻繁查看帳戶時，你可能會只見樹不見林。你需要退一步看看廣闊的願景—你的長期目標是什麼？你在理財上花的時間是不是太多，導致自己沒辦法好好的享受生活？

②囤積型

這類人對待金錢的態度可以用一個詞來形容：難以割捨。對他們來說，有錢就有安全感。他們厭惡風險，大量的儲藏金錢或物資；他們捨不得花錢，也捨不得投資。

倫敦大學學院的心理學教授阿德里安．弗爾納姆（Adrian Furnham）曾遇過一位已經高齡94歲的長者，還會把退休金的一半存起來，捨不得花。英國於2015年開始實施退休金自由提取計畫，屆齡55歲之後就可以把退休金提出來。結果發現，有三分之一的人提了錢之後，轉頭又把錢存入銀行。儘管利息很低，他們還是捨不得拿去投資。

如果你小時候家裡的財務狀況吃緊，入不敷出，那麼你就可能把金錢視為安全感來源，而出現在家囤積現金、金條的行為。只有把錢放在眼睛看得到的地方才能讓你感覺安心。

③快感型

這類人在買買買的時候會湧現一種快感。雖然這種快感跟肥皂泡沫一樣，當東西一到手很快就破滅，但是他們又會開始下一輪的追逐，新目標將再一次讓他們興奮起來。心情不好的時候就去買買買，試圖用購物來治療自己，卻沒想到已經踏入一個惡性循環。購物療法只能發揮暫時效用，有時候還會把自己推入更深的內疚中。有些人甚至會把買回來的一包包新衣服藏起來不讓別人看到，連標籤都沒剪掉。

這類人在收到禮物時會感到自己被愛著，甚至認為如果自己擁有合適的物品，就會被某個群體所接納。像這樣的購物成癮並不只有女性有（雖然女性更可能對購買衣服或化妝品成癮），男性也可能因為快感而購買，例如一輛昂貴的車子或手表。這類人需要謹慎面對債務問題，不要害怕看到自己的帳單，而且要反覆查看自己衝動購物到底花了多少錢。

④炫耀型

這類人花錢就像灑水車一樣，一邊灑水一邊還要大聲按喇叭提醒別人注意。這類人更有可能是男性，他們希望用花錢來贏得別人的關注。每次聚餐，人才到就喊著要買單，然後變成了這頓飯的主角，大家都知道他們是多麼慷慨大方。請注意，這跟悄悄地去買單的行為完全不一樣。

這類人認為自己非常大方，他們會用金錢來讓別人臣服自己。他們會在捐款時喊出一個驚人的數目來得到關注，也會在拍賣時爭強好勝。他們會買一些炫耀性的奢侈品，例如名車或俱樂部會員證。這類人渴望得到別人的崇拜和關注，他們之中的很多人還有自戀傾向。這類人需要知道，如何在不花錢的情況下獲得別人的認可。

⑤逃避型

這類人就像鴕鳥一樣，寧可把頭埋進沙裡，也不願意查看自己的帳單。他們很少翻看帳單明細。有些人還算有錢，但是卻一點也不想去關心自己的財務狀況。這種行為也是因為金錢焦慮所引起的。不做任何決策當然比可能做錯決策容易多了。這類人在做理財決策時，從來都是選擇預設選項；比方英國政府就明智地決定，讓雇員默認加入退休金計畫，除非他們自己選擇不要。這樣一來這類「鴕鳥」就自動「被加入」了。還有一種更高級的「鴕鳥」，他們會把財貨交給顧問打理，自己卻不聞不問。建議這類人每兩週花一小時看一下個人的財務狀況，看一下支出和收入，搞清楚自己的錢都用在哪裡。 《你不可不知的關於金錢的那些事：顛覆常識的金錢心理學》。圖／如何出版提供

網路發達後，電商、銀行從不打烊，24小時營業，我們的金錢病態也被進一步放大了。如果我們理解了金錢會如何影響我們，就能更好地控制自己的錢，而不是被金錢所控制。我們可以變成更理性的投資人，更加成功地存錢，減少衝動購物。了解我們和金錢的關係，可以幫我們認清自己的不健康行為，例如購物成癮或病態債務。我們還可以進一步了解到底是什麼促動了自己的病態行為。

在談戀愛時，我們也需要知道自己和對方的金錢類型是否相配。如果一個是焦慮型，另外一個是逃避型，就可能很相配。但如果一個是快感型或炫耀型，另外一個是囤積型，那雙方的關係很可能會因為金錢而破裂。

(本文摘錄自《你不可不知的關於金錢的那些事：顛覆常識的金錢心理學》，如何出版，未經同意禁止轉載。)