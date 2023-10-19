新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

在職場上新人來來去去，難免會遇上特殊情況。一名女網友就分享，公司來了一位才上半天就提離職的新人，但更令她傻眼的是，隔了一星期該名「半日新人」又打電話來說想應徵，還稱自己「上禮拜去做過了」，讓她怒轟「根本就是來詐騙的」。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」指出，當時該名新人吃完午餐後，認為自己不適合便提離職，並要求公司支付半天薪資，下午再去找其他工作。老闆得知後「也懶得跟他廢話」，直接支付薪水讓他走人，怎料過了一周後，這名「半日新人」居然還打電話來想再次應徵。

原Po表示，自己起初沒有發現電話那端的是那名「半日新人」，因此回覆「可以啊，我們還在請人，直接來面試就好」，沒想到對方卻說「我上禮拜去做過了」，她才驚覺對方身分，立刻回絕「那你不用來了」。

該名「半日新人」的奇葩行徑，讓原po感嘆，「這種人對我來說就是來詐騙的，半天光是熟悉環境了解作業方式就差不多過去了」、「半天的薪水花完了又要來騙薪了嗎？傻眼」。

文章曝光，有網友也分享類似經驗，「現在的人很難請，請到了也是一堆阿薩布嚕的，連膠帶都不會撕，還問我：這膠帶怎麼都撕不起來」、「我徵搬運工，有人打電話來應徵，問我能不能不要搬，我問他說你不搬要幹嘛？他回我：我可以指揮別人搬」、「我遇過一個1號來上一天說要請喪假，然後接著請事假，到了31號直接說她不做了，公司必須給她9天工資+負擔一個月的勞健保及勞退」。

有內行就推測該名「半日新人」行為背後的動機，「那些都是在領失業補助的啦，上禮拜遇到一個臨時工跟我說她領6次了」、「蠻多公司找人面試，只是想知道外面行情多少錢」、「來半天，要半天薪水，勞保以天算，健保以月算，如果他領基本工資，半天薪水還不夠扣他需自付的部分，資方還要負擔雇主提撥的勞健保」、「證明自己有去找工作，但是不適任離開（找3家公司）就可繼續領補助」。