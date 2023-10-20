100歲時代來臨！40歲一點也不老「只是人生時鐘09:36而已」

百歲時代，我最近在葬禮上切身感受到這句話的意思。參加朋友父母的葬禮時，有不少人表示長輩身故年齡是九十多歲。根據韓國統計廳的資料顯示，二○二一年韓國人的預期壽命是八十三．六歲。現代醫學技術日新月異，現在四十多歲的人說不定會活過一百歲。

過去的社會將人生分為三個階段：二十歲至三十九歲為青年、四十歲至五十九歲為中年、六十歲後則為老年。我們把六十歲後的人生稱為「老年」，沒有對這段時間多做計畫，是因為活到八十歲左右，就要離開人世。然而，對於現在介於四十歲至五十九歲的人來說，這種分類方式已失去意義。

更何況，最近的中年人愈來愈年輕。與我同齡的人如果自我管理做得好，外表都比真實年齡年輕十歲以上，也很跟得上時代潮流。二十多歲喜歡流行音樂的人，很少在六十歲後突然開始喜歡演歌。年輕時的興趣和生活方式，不會因為有了年紀而轉變。儘管如此，大眾還是稱這樣年輕、健康、時尚的世代為「老年」。

我從以前就對此不太滿意。由於「老年」一詞，這段時期老是沒什麼內容，頂多只有旅行。如果以老年的觀點看待人生，除了縮減、珍惜、放棄，一點也不剩。

「老年」怎麼能概括我們大半的人生，這是超過四十年的漫長歲月耶？只要我還活著，就不允許這個被動詞彙成為自己寶貴時光的代名詞。

因此，我把夢想當做主軸，重新整理人生的週期。出生至二十歲是幼年期，二十歲至四十九歲這三十年是首次追逐夢想的「第一人生」，五十歲至七十九歲這三十年是第二次追逐夢想的「第二人生」，八十歲至百歲則是老年。現今四十多歲的人活在第一人生的最後十年，六十歲的我則邁入了第二人生的中期。

十幾年前，金蘭都博士在《疼痛，才叫青春》中提到的「人生時鐘」掀起話題，其概念是將人的一生比喻為二十四小時。假設當時的平均壽命為八十歲，以二十四小時換算時，一年就是十八分鐘。以此類推，四十歲即為中午十二點，也就是認真做完上午工作的午餐時間。

但現在已是百歲時代，以二十四小時換算的話，一年約是十四分二十四秒。這麼一來，四十歲便是上午九點三十六分，也就是剛上班，正要努力工作的時候。必須到五十歲，才會來到正午時分。日正當中的十二點，總不能活得像晚上十二點吧。然而，很多五十多歲的人在沒有準備的情況下，六十歲就關上燈，活在如同半夜的一片漆黑中，進入「關機模式」。

我試著用人生時鐘計算自己現在處於人生的哪一個時刻，發覺不過是下午兩點。外面依舊豔陽高照，距離太陽下山還有很長一段時間。不過，每當我參加同學會時，許多朋友都已經退休，把自己的時間快轉到日落時分，迅速切換成「能省則省、謹慎度日、放下一切」的模式。但人生時鐘的特點是，時間絕對不會自行快轉，除非我們的生理經歷過那些時間。我們必須活過每一天，否則時間不會有進展。畢竟白天不可能憑空變成黑夜。

將自己的年紀再度套入人生時鐘吧。四十多歲的你是否確實執行人生計畫，過得像上午一樣多采多姿呢？五十多歲的你過得是否充實，不會到了晚上才懊惱自己浪費了整個下午呢？如果你沒有在對的時間做對的事，勢必要利用其他時間補足來不及完成的進度。

不到老年，便提早步入養老生活的話，日子會變得漫長無趣。不到晚上，就鋪好棉被等待入睡的話，會讓自己罹患「人生失眠症」。我們總不能處在一個根本不想睡的曖昧狀態，白白浪費燦爛的下午時光吧？

想把中午十二點過得燦爛精采，就要在腦海中重新安排這段時間該做的事。不是養老，而是「第二人生」。五十歲至七十九歲，這三十年是我人生中最美好的時節。困在競爭和責任之間的四十歲階段，圍繞在自己身邊的狹小世界並非人生的全部。

四十多歲是結束第一人生，準備邁向第二人生的轉折點。我們在第一人生做著令人興奮的夢，從自己身上發現希望。到了第二人生，依然也要找到自己的第二個夢想，發掘內在的渴望。重拾年輕時迫於現實不得不放棄的夢想吧。如果年輕時沒有什麼夢想，不妨就拿出第一人生存下來的珍珠，完成屬於自己的寶物。 《40歲起的人生課》。圖／先覺出版提供

即便先前的篇章差強人意，若能在四十多歲時好好梳理，不只後面幾章，整個故事都會起死回生。縱然現在後悔，也只要在四十多歲的十年之間寫下「儘管如此」就好。在四十歲改寫人生，讓故事出現感動的反轉劇情，絕對還來得及。看看人生時鐘吧。四十歲連午餐時間都還沒到。若想擁有活力四射的午後，度過豐富的夜晚時光，四十多歲就該像「上午」一樣充滿生氣。

相較於日落，四十歲更接近太陽升起的時候。唯有把四十歲當做上午，六十歲至七十多歲才能過得像下午一樣。四十歲，不過是人生的上午而已。

(本文摘錄自《40歲起的人生課》，先覺出版，未經同意禁止轉載。)