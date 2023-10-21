給40歲「卻覺得一事無成的你」！現在不是總結...是正要開始做點什麼

「本來以為到了四十歲，我就能有自己的一席之地，但我至今依舊沒有房子，也沒什麼存款。」

「雖然升職成為主管，我的薪水依然沒有起色，還要夾在主管和下屬之間，多出來的只有疲憊感。別人都結婚生小孩了，我卻連結婚都沒個譜，真害怕我會孤單死去。」

「我比較晚結婚，所以小孩才七歲。等他成年時，我都要六十歲了。要花的錢愈來愈多，甚至連每個月的基本開銷都很吃緊。活到這把年紀還這樣，真令人懷疑我的人生是不是走錯方向了啊。」

四十歲的憂鬱，出自於到了這個年紀依然一事無成的慚愧。四十歲前所抱持的希望盡皆破滅，現實令人苦不堪言。

已婚女性的想法從「相信他就對了」，迅速轉變為「要是相信他就完蛋了」。認為「他」什麼都可以做到的念頭消失得無影無蹤，「我是不是該做些什麼」的不安漸漸襲來。某一天，她們猛然意識到現實，「生活費為什麼總是不夠？」堅持不下去的女性通常會出門賺錢或再次進修，再就業市場中四十多歲女性占多數正是因為這樣。

不僅如此，對小孩的期望也慢慢趨於現實。小時候以為是優秀人才的小孩，上了國中卻漸漸變得和自己差不多，根本不是什麼人才，這下子讓你對結婚時說要好好栽培小孩的信念煙消雲散。原本夢想建立一個團結的團隊，丈夫出門賺錢、妻子育兒持家、小孩認真讀書考上好大學，小孩卻沒有實現父母心願的打算。

未婚的四十多歲女性也相去不遠。好男人早已不見蹤影，但自己依舊孤家寡人的現實令人傷感。沒有男人，至少要存到錢或達到事業顛峰，卻過得不上不下。工作超過十年，連自己的房子都買不起，令人愈想愈鬱悶。

「難道我的人生錯了嗎？」

年紀來到四開頭，試著整理至今為止的人生資產負債表時，內心深處突然湧現一股憂鬱感。將自己的成就分門別類，各自評分時，沒有一個四十歲的人不會感到憂鬱。

更嚴重的問題是，人們相信這些成績是人生的最後成果，不再有其他未來。此時，不安便會席捲而來。一般認為，四十多歲是最後一次傾注全力打造人生黃金期或站上顛峰的時候，所以四十多歲時做不到某件事，五十多歲時想必也無望了。四十多歲後馬上就要退休，人生自是開始走下坡。因此，誰都不期待五十歲或六十歲。不把未來當一回事，不願追尋期望，生活當然過得焦慮緊張。

檢視四十多歲的成績單，看不出任何成就，甚至認為自己只剩幾年能挽回，急切不安在所難免。可是，我們覺得太遲的時候，真的已經來不及了嗎？

你的人生並沒有錯

撰寫《40歲起的人生課》這本書時，我見了許多四十多歲的人。與他們一起討論憂鬱與不安時，我時常告訴他們：

「我明白告訴你吧，你的人生並沒有錯。你終其一生都在追尋夢想、認真過活，所以千萬不要自我懷疑。你唯一犯的錯只有堅持在四十多歲時實現一切，變得穩定。基於這樣的念頭，你現在才會如此憂鬱、痛苦。你的挫折其實來自於你堅持做些不必要的事。」

世界每天都以驚人的速度發生變化。除了數據和區塊鏈等科學技術的發展，人類的生命週期也有了很大的轉變。邁入超高齡社會以後，我們的生活方式也變得不同以往。

現在的四十歲與以前的四十歲大不相同。既不是人生的黃金時期，也並非證明自己的年紀。現在的四十歲族群不管是起跑點或終點，都和我四十多歲時（二十年前）天差地遠。結婚年齡、生育年齡延後了將近十年，平均壽命也增加了十年以上。既然如此，每個年齡層必須解決的課題是否也該有所改變呢？

最近的四十歲族群從思考方式到生活習慣、外貌等，都很難令人聯想到中年人。簡而言之，這時代需要重新定義四十多歲的人。社會早已改變，但我們對年齡的認知卻絲毫沒有跟上腳步，依然停留在三十年前的思維，所以才會一直找不到正確的節奏。

大眾都以為我是個突然爆紅的明星講師，但其實我直到四十五歲後才成名，在這之前經歷了十五年以上的無名時期。私領域更是艱辛。儘管夫妻雙方各有工作，但或許是基礎太差，過了四十歲仍買不起房子。不管再怎麼認真賺錢，付完生活費和保險費後，幾乎沒剩下多少存款，每個月還要補貼婆家和娘家不少費用。

問題滿滿的四十歲人生成績單，看起來格外寒酸。我以為自己能像別人一樣，到了四十歲就擁有喜歡的工作、安樂的家庭、充裕的存款，現實卻是一事無成。我唯一得到的，只有無數次挑戰換來的經驗。因為一刻也不能閒的個性，我在三十多歲時累積了許多創作內容。跟著講師前輩到處跑，學到各種新知識。沒課的時候就編寫教材，自學影片編輯。因應時代潮流學習新領域，結交各界專業人士。

多虧了「賺不到錢，至少賺些經驗」的想法，我撐過了那段日子，並在我的「失敗倉庫」中一點一點存下很多不確定對未來有沒有幫助的經驗和技巧。當我偶爾心煩意亂時，總會懷疑這些東西是否有意義，想把它們全數丟掉。但最終還是出於對講師工作的熱愛，拋開放棄的念頭。

然而，不知道從什麼時候開始，有趣的事情發生了。看似毫無用處的內容累積了一定的數量，相互形成連結，創造出意料之外的新內容。

十年多來學習各種領域的知識與經歷，促使我打造出兩性平等教育、性騷擾防治教育、女性行銷等獨有的教育課程。電視台局長偶然看見我講授的兩性平等教育講座後，把我推薦給MBC《心情好的日子》，我因此得到了第一次上節目的機會。後來，認識我的人愈來愈多，也有出版社向我邀稿。

三十多歲時困擾我的「音樂系畢業」標籤將過去的經驗一一串連，結合音樂與演說的「藝術演講」因此誕生。藉由藝術演講，我在四十歲後段打造了 CEO 教育課程，還出了書，工作得很愉快。

我這時才明白，囤積在失敗倉庫中那些當下既無用又賺不到錢的經驗和技巧、內容等，其實都是寶貴的資產。這些資產就像珍珠一樣，散落各地時好像不怎麼樣，但串連起來就是十分珍貴的寶物。

不要隨便總結人生

四十歲族群或許是對「四十歲」的標籤感到負擔，才會有錯覺。過了四十歲，大家就會聯想到「不惑」，認為自己一定要經濟穩定並達到事業顛峰，對此備感壓力。

活到六十歲後，我才明白只要四十多歲時認真過活，五十歲以後就能有新的開始。在四十歲為人生的好壞下結論，未免言之過早，這時該做的是讓自己多加成長，把過去辛苦收集的珍珠串連成美麗的項鍊。縱然你覺得自己活得很狼狽，但這絕不是因為你做得不夠好。

四十多歲追求穩定的人生為時過早，這時串連珍珠的成本很高，當下的人生課題也很繁重。四十多歲時，不但要買房子，同時也要負擔基本生活開銷、小孩的零用錢和補習費，種種支出看不見終點。到了五十多歲，依然有很多需要花錢的地方。不僅只是小孩經濟尚未完全獨立，如果父母沒有做好養老規畫，還要扛起他們的醫療和看護費用。 《40歲起的人生課》。圖／先覺出版提供

因此，想要評價你的人生，至少要再等二十年。屆時，它會是真正的人生成績單。六十歲以前取得的成就，會決定活到百歲時的生活品質，舉凡維持生命的健康與體力、每個月的開銷、終老的居所、受到肯定的社會地位、愉快度過一天的興趣嗜好、有品味的價值觀和人生理念等皆是。因此，若想在六十歲後按照自己期望的方式生活，必須重新規畫人生才行。

四十歲本來就不是做總結的年紀，而是開始做些什麼的年紀。比起完結，更像是個過程。因此，是該放下「四十歲等同穩定」的刻板印象了。對於四十多歲來說，勇於串連珍珠的「挑戰」和「成長」才更實際。

(本文摘錄自《40歲起的人生課》，先覺出版，未經同意禁止轉載。)