旅宿業引進移工？ 勞長：本國勞工優先

旅宿業喊疫後缺工喊了一年多，行政院有意開放讓旅宿業引進移工，不過勞動部長許銘春昨在立院受訪時重申，勞動部一貫立場是以本國勞工就業為優先，尊重交通部作為中央目的事業主管機關的提案權，但開放與否，必須交由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論；她也向旅宿業者喊話「心態要調整」，盼多給國人就業機會。

為化解缺工，日前傳政院擬放行讓旅宿業聘雇移工。許銘春昨強調，目前未開放服務業引進移工，移工開放是很嚴重議題，須慎重看待。目前未收到交通部提案。

許銘春表示，行政院上周會議也定調應優先媒合國人就業，媒合沒結果再考慮開放，相信交通部應會納入參考，「這是一個態度，還是以本國勞工就業為優先。」

對於疫後改善缺工擴大就業方案媒合率低，許銘春表示，觀光署統計通報的缺工數是一千多人，勞動部推介了五倍人數、五千多人，但媒合人數不到五百人，等於媒合率不到一成，原因在於旅宿業者主觀認為推介過去的中高齡、二度就業婦女等無法勝任工作，多達三成四求職者處於等候面試通知，但各行各業都面臨缺工，現在勞動市場是事求人，勞工不可能乾等，「旅宿業者心態必須要調整」。

許銘春說，勞動部會檢討媒合率低的原因，但也盼旅宿業者多給國人就業機會，一起為缺工議題努力。