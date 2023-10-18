南部慣老闆很多？「避繳勞健保、要加薪就資遣」 他聽企業主一席話嚇傻

台灣職場勞資不平等的狀況一直存在，但為什麼慣老闆總是能振振有詞呢？日前有一名網友發文抱怨「台南慣老闆是不是很多？」表示自己最近親耳聽到一位大老闆分享自己的經營之法，深感不可思議，引發網友熱議，直呼「真可悲！」

日前有一名網友在PTT上以「台南 慣老闆是不是很多」為題發文，原PO透露最近參加一場聚會，與會的人員都是自己做生意的大老闆，席間邀請一位中小企業主上台分享經營之道，沒想到這位企業主竟然高談闊論自己是如何少繳及避繳勞健保，是如何僅用2萬多元薪資就可以請到員工，還對於要求加薪的員工，是如何資遣他們的方法等等。

原PO強調，然後這位企業主還抱怨年輕人普遍做不住，再唉說現在員工很難找之類的，在分享過程中，臉上的表情相當自豪，完全覺得自己經營有成之術在此。原PO感嘆原本以為上台分享的人，是要傳授企業經營成功之道，結果卻聽到這些鬼話連篇，令人傻眼！

貼文一出，不少網友憤憤不平表示，「完全不意外一直都是這樣，就算二代三代接班也是這樣」、「哪個地方當老闆的不是這樣」、「在台南有遵守勞基法的，就算不錯的工作了，別不信」、「真的不意外」、「台南就業市場就是這麼糟，所以年輕人都南北跑了」、「台南一直都這樣，還想發展溪北，癡人說夢」。

也有不少網友回應「笑死，壓榨勞工還能拿出來講」、「一堆傳產，不含加班，月薪28K-30K左右，結果老闆買房、買地、買車、養小三，屢見不鮮」、「會計要兼總務、兼採購、兼生管，設計要兼安裝、兼加工、兼電控、兼司機、兼外務，2萬8不爽不要做、後面一堆人等面試」、「台下有的人，邊聽還邊做筆記，唉」。