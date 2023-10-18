高雄青年失業增加 議員質疑職涯政策失效

高雄市去年15至24歲青年失業率9.8％為6都最低，但疫情解封青年失業率卻飆高，今年上半年已升至11.1%，學者認為實際狀況可能更嚴重，議員質疑青年局職涯政策失效；青年局指出，主因是年輕人疫情後不願回傳統產業與勞動市場，且後疫情轉職潮也面臨工作模式改變，市府會研擬對策協助青年創業。

「為何疫後青年失業率攀升？」高雄市議員簡煥宗昨在議會質疑，青年局疫情前設置大港青年實習站、青年職涯發展產業導航等計畫，去年全國15至24歲青年失業率，高雄市為6都最低，但疫情解封至今青年失業率卻不斷飆高，上半年升至11.1%，青年局職涯政策失效嗎？

青年局長張以理說，失業率上升有很多原因，主因是年輕人疫後不願回傳統產業與勞力市場，且後疫情轉職潮工作模式改變，例如遠端工作或希望透過新媒體或網路發展新創產業；青年局會做滾動式調整，像開設新媒體課程，輔導青年創業，也會與勞工局研擬對策。

高科大學生會長徐綜祥說，身邊許多同學考慮畢業從事新創產業，加上不少人嚮往遠端工作，但新創產業職缺不多，許多人抱持「慢慢找工作」心態，失業率可能因此提升；高師大學生會長李維君則說，為避免風險，畢業後可能先觀望市場，不會馬上就職，失業率提升可預見。

樹德科大企管系副教授黃坤祥表示，學界看官方對15至24歲青年失業率數字，算是較樂觀且低估，實際可能更嚴重，解讀背後意義，人口結構與少子女化因素，都造成此階段年輕人勞動參與意願不高、職場受挫力降低。

黃坤祥說，有些家長認為後疫情時代並非新冠疫情句點，還有流感等疫情，外出工作仍有風險，加上見不得孩子受委屈，不喜歡做就回家，都讓青年失業率攀升，另現今年輕人勞動價值觀改變，應鼓勵青年到職場體驗，激發勞動參與意願。

高雄鳥松區某鋼鐵廠老闆表示，年輕人不願做傳統產業，轉投入新創產業，最明顯的就是經營自媒體，但近年市場愈來愈飽和，環境也更競爭，反觀傳統產業能習得一技之長，學好專業技術，才能不被市場淘汰。