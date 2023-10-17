勞動部前進大專校院辦勞權講座 鎖定科技業「賣肝」後備軍

為讓大專校院青年踏入職場前養成勞動觀念，勞動部前進大專院校舉辦勞動權益講座，迄今累積4000多人參與。近年更進一步鎖定電子資訊相關科系學生，為這群科技業產業後備軍建立勞權，勞動部官員說，舉凡責任制、分紅入股、保障年薪、競業禁止等科技業常見的處境，背後其實都有勞動法令規範，尤其，大家長年以為工程師是責任制，「這是誤用的概念」。

勞動部過去針對大專校院醫護相關科系、社會科學院及法律學系等辦理42場勞動權益座談巡迴講座，參與人次計4千餘人。近兩年進一步鎖定電子資訊科系，與清大、北科大、中正大學、台南大學、高雄科大等多間大學電資科系合作，邀來電子資訊業界工程師現身說法，並搭配具勞動法專業的專家學者擔任講師，與學生面對面交流，

除了就業界實務情況在撰寫履歷、面試及入職後可能遇到的相關狀況提供秘訣分享與建議，也針對其中可能涉及的相關勞動法令，除了就業歧視、責任制、最低服務年限介紹外，也特別提醒學生工會的組織及其重要性。

勞動關係司司長王厚偉說，電子資訊相關科系的學生是理工出身，要理解勞動法規恐怕沒有那麼容易，勞動部講座不是只是教寫履歷而已，關鍵是讓這群電子資訊科系學生知道以後在職場會遇到的困難，知悉待遇好、成就感背後的酸甜苦辣。

王厚偉指，講座會找來在業界待過的工程師分享產業結構，而科技產業最常碰的是責任制問題，其實長期大家都被騙了，科技業沒有所謂的責任制，這是被誤用的概念，還有分紅入股、保障年薪，這三項是年輕人進入科技業常碰到的議題，背後都有相對應的勞動法規規範。此外，科技業常見的最低服務年限、競業禁止等，在勞基法上也都有規範，不是公司說了算。

王厚偉說，今年預計舉辦六場大專院校勞動權益講座，依過去經驗，不少學生對工會組織也滿有興趣，講座也會特別提醒學生工會的組織及其重要性，鼓勵大家未來在工作之餘應積極參加工會，透過團結權行使提升自己權益。