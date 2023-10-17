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老鳥抱怨「年輕人愛準時進公司」 網吐嘈：薪資壓底線就閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「年輕人上班都壓線進公司」，反被多數人吐嘈。示意圖／ingimage
一名網友抱怨「年輕人上班都壓線進公司」，反被多數人吐嘈。示意圖／ingimage

職場中，老鳥可能會不滿新鮮人對工作的熟練程度不夠，或者是專業知識不足，但若過度要求，恐怕會被質疑。日前一名網友以「現在年輕人工作是什麼心態？」為題，控訴新鮮人不做筆記，上班也會壓線到公司，不過貼文曝光後，反而被網友嘲諷「壓線到公司怎麼了嗎？提早到可以提早走嗎？」

一名網友發文指出，他遇到的年輕員工有幾個特徵，像是不會的事情也不請教前輩、重複的工作也不做筆記、消耗品用完不補貨、上班都壓線到公司。原PO認為「現在手機很發達，拍照把筆記放在相簿分類，下次用到可以拿來複習，消耗品最後一個人使用，等回崗位也可以補齊。我每天通勤2小時，都會提早20-30分鐘到公司準備工具，省下來的時間也可以早點休息」，文末他疑惑「這些都是很基本的事情，怎麼新進的年輕人都要等前輩講才會做？」

對此，網友紛紛支持「壓線進公司沒毛病」，吐嘈原PO「壓線到公司怎麼了嗎？」、「人家沒有遲到就好了，為什麼要提早到公司？薪水給到位的話，要什麼強者都有，差別只在於人才的薪資，公司給不給得起而已」、「新人提早到說不定也不能休息，事情做完你還會覺得很閒，叫他去做其他事」、「提早到可以提早走嗎？我帶的單位提早一小時上班，可以提早一小時走，他們都很樂意提早到公司」、「做筆記的部分我很認同，但不行壓線到就不認同了，壓線到又不是遲到，哪有什麼關係？更何況要人家提前20-30分鐘到公司，未免也太苛刻了吧！」、「薪資福利也是壓線勞基法的話就閉嘴吧」。

新鮮人 薪水 職場

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