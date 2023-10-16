公司試辦挑戰四天完成五天工作量 員工效率提升：周休三日太好了

歐美國家部分企業開始實施周休三日制度，但台灣多數公司仍維持周休二日。一名網友近日分享公司宣布試辦「周休三日」實驗，大大提升同事工作效率，上班氛圍也更加正向、快樂，讓他欣慰直呼「太好了」。

原PO在Dcard工作版發文表示，公司前陣子宣布啟動實驗「周休三日」，鼓勵員工自發提升生產力，挑戰用四天32小時完成五天40小時的工作量，讓每個人每星期都多出一天可以自行安排，且薪資獎金並不變。

「從那天起，大家上班的笑容增加了。」原PO提到，同事們不僅更積極且迅速的完成任務，甚至會主動提出工作上的改良建議，讓他感嘆「看到當下真的好感動」。

原PO補充，多一天假日後，出門玩不用人擠人、平日放假也方便去公家單位辦事，家長們終於有時間能留給自己，「周休三日對每個人身心都產生正向影響，連我自己都受到氣氛感染，快樂上班，真是太好了。」

文章一出，吸引網友留言討論，不少人十分羨慕，「太好了，以趨勢而言這個企業走在前端」、「反正我是羨慕了」、「還缺人嗎？」、「人是為了生活而工作，不是為了工作而生活」。

但也有網友指出周休三日不適合台灣，「很困難吧，台灣職場有太多想靠加班換薪水的人」、「我是覺得請先落實周休二日，謝謝」、「還不如一兩天在家工作，等全台灣都周休三日，你說的優勢就沒了」、「等到大家都周休三日後，就會開始想要周休四日。想當初周休二日時也出現一樣的言論⋯⋯」。

據了解，今年就曾有民眾在公民政策平台連署，希望台灣能效仿歐美國家試辦「周休三日」，然而通過連署門檻後，行政院最後以實施有難度駁回。