不想錯過孩子成長重要時刻 他離開台積電…給孩子5個拓展人生視野的祝福

摘要 職場工作者常常因為打拚事業，錯過孩子的成長過程。若你因而覺得遺憾，或許可以停下來思考看看：對你而言，是工作最重要，還是參與孩子的人生比較重要。

前幾天是我兒子18歲生日，我寫了一封信給他，希望能給他最好的祝福。

親愛的Eden：

今天是你18歲生日，時間過得好快，你已經成年人了，恭喜！爸爸先祝你生日快樂。

記得你出生在凌晨2點半左右，一想到我成為爸爸了，不禁喜極而泣。雖然已是18年前的事情，但當時的場景仍歷歷在目。媽媽懷胎10個月真的很辛苦，為了預防公司的電磁波，她上班的時候，都帶著防電磁波的衣服，來保護你的健康。

當時爸爸還在台積電上班，媽媽的工作也很忙碌，因此就把剛出生的你，就送往屏東阿嬤家照顧。你在3歲之前，都是在屏東阿嬤家長大。這段時間，爸爸跟媽媽只要一有空，週末一定會南下來看你、陪你玩，帶你去屏東走走。

雖然當時爸爸跟媽媽的工作很忙，但為了撫養你、培育你，因此決定把你帶回台北唸幼稚園。爸爸很抱歉，當時台積電的工作真的很忙，所以無法參加你在幼兒園的重要日子。現在想起來，真的有一點遺憾。

我當時選擇離開台積電的原因之一，就是因為為了能有更多時間陪伴你成長，否則我會錯過你跟妹妹的成長過程。這幾天翻了一些舊照片，很慶幸還有參加到你的學校活動，在你的人生旅途中留下一點回憶。

如果讓爸爸再回到18歲，我會許下這幾個願望，所以爸爸把這些願望當作給你的祝福：

1.設定出國讀書的目標，擴展世界觀

我希望我的英文可以更好一點，然後規劃出國遊學，幫助自己培養世界觀。爸爸到現在都還沒去過美國，每次聽到同事是美國名校畢業的，都讓我很嚮往。

2.開始培養邏輯思考、解決問題的能力

進入職場才發現，邏輯思考與解決問題的能力真的很重要。在學校沒有人會教你，因此我希望在18歲的年紀，開始用系統性的方式，學習這些能力。

3.開始持續探索自己的興趣

爸爸到27歲左右，才知道自己喜歡什麼東西、不喜歡什麼東西，如果能越早探索自己的興趣，你會越清楚自己要走什麼路。探索興趣要花一點時間，18歲是個很棒的起點，多多接觸外面的世界，多嘗試、多看書、多聽演講，再探問自已，不斷從這些資訊去探索，你到底要什麼？

4.尋找自己的人生夢想

人生因為有夢而偉大。不只為小我，更要為大我。

爸爸希望你們的人生目標，能多想想世界要什麼、社會要什麼、國家要什麼、甚至我們家需要什麼，然後你們可以貢獻什麼。清楚自己的人生夢想，是一件很重要的事情，才不會渾渾噩噩過完這一生。

5.可以開始規劃多去世界各國走走

18歲正值體力充沛的年紀，也最有勇氣和企圖心。一旦進入職場或家庭，時間就會受限，希望你趁年輕的時候多去其他國家走走，探索、學習不同的思想與文化，我相信能帶給你的人生很大的幫助。

最後，時時刻刻都要有感恩的心，因為有他人的協助，我們才能有今天。如果有空，打電話給媽媽、爺爺奶奶，還有你想說謝謝的人們，跟他們表達感謝之情。

明年的大學考試是你人生很重要的階段，目標已經設好了，不論結果如何，全力以赴就好。我相信成功是給有準備好的人。加油！爸爸祝福你，18歲生日快樂。

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