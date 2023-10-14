快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特休假沒出去玩用在跑銀行和保險 上班族嘆「浪費」！掀兩派爭論

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族抱怨由於銀行、保險公司的營業時間和他上班的時間相同，自己的特休假都浪費在跑銀行跟保險公司了。 示意圖／聯合報系資料照片
一名上班族抱怨由於銀行、保險公司的營業時間和他上班的時間相同，自己的特休假都浪費在跑銀行跟保險公司了。 示意圖／聯合報系資料照片

勞基法規定，勞工在同一事業單位任職滿一定期間，就會有「特休假」，一名上班族抱怨由於銀行、保險公司的營業時間和她上班的時間相同，自己的特休假都浪費在跑銀行跟保險公司了，貼文一出引發不少網友共鳴與討論。

網友在PTT WomenTalk板發文，表示要處理自己銀行和保險的業務，卻因平日必須上班只能請特休去處理「之前開戶排了整個下午才排到，最近要退保險也是沒辦法線上辦，非得到現場才行，唉」。

文章貼出後鄉民紛紛留言，一派認為「休假不就是用來辦事的嗎？」、「還好我特休一年有15天」、「請假跑銀行很正常不是嗎」、「我休假都拿去看醫生了，看完有沒有開心一點」、「除非特休很少，不然跑公事+出去玩綽綽有餘」、「銀行禮拜六開門的話，會累死吧，客人是平常好幾倍」、「外勤人員較無此困擾，通常事情有做好比較不會有人管」。

另一派則認為「普遍認為特休就該這樣用的心態好感嘆…可憐臺奴，根本無法好好休息」、「特休就是要去度假或休息呀跑銀行當然浪費，覺得特休跑銀行正常的人是過得多辛苦呀」、「台灣的銀行營業時間真的很奇怪，三點半就不收，週六也不開，一般上班族超難用」、「台灣真的比不上大陸，很多銀行比照圖書館休日一，服務一般大眾，台灣銀行業死不進步就是這樣」、「大陸開戶過，他們週日上班人還很多」。

也有網友建議「我都盡量用網路銀行，一年跑銀行的次數屈指可數」、「我幾乎都透過網銀跟郵寄傳真方式作業」、「前幾天利用午休去開戶，半小時弄完」。

上班族

延伸閱讀

公司強制休完特休！不給「換錢、遞延」 網曝1招有效反擊

被當小偷！日本吃Buffet「做1事」遭員工怒吼 台客留負評被網狂酸

相關新聞

特休假沒出去玩用在跑銀行和保險 上班族嘆「浪費」！掀兩派爭論

勞基法規定，勞工在同一事業單位任職滿一定期間，就會有「特休假」，一名上班族抱怨由於銀行、保險公司的營業時間和她上班的時間相同，自己的特休假都浪費在跑銀行跟保險公司了，貼文一出引發不少網友共鳴與討論...

你提了嗎？破百萬人自提勞工退休金 享稅賦優惠

除了靠雇主每月提撥6％退休金，勞工也能自願提繳存老本。勞動部指出，今年三月勞工退休金自提人數首度破百萬人，截至今年七月，...

男煩惱新工作「年薪少30萬」 網看1細節大驚：瘋了才留現職！

生活品質與薪資常讓許多上班族猶豫不決，擔心若選擇其中一項，會導致職涯發展受限或犧牲家庭相處，日前有位網友表示，他目前工作年薪130萬至140萬，但工時10小時為常態，新的職缺則是工時穩定8小時，通勤時間還省很多，年薪也有110萬左右，他好奇「該怎麼選擇？新工作年薪少了30萬至35萬元，但一年增加931小時的下班時間」。

她嘆出社會後越來越沒朋友 過來人曝1狀況：會更少

許多人出社會後因為工作生活忙碌，漸漸地和同學、朋友沒有了交集，甚至還可能因此失去聯絡。一名女網友在Dcard發文透露工作後越來越懶得聊天，連和朋友的聚會也越來越少，讓她想問大家是否也會這樣？貼文讓不少人很有共鳴。

連鎖速食店狂發上百封面試通知 求職者崩潰：堪比恐怖情人

許多求職者為了增加面試的機會，除了主動應徵外，也會將履歷公開於求職網。一名網友近期想利用休假兼職，並公開履歷，卻沒想到一間連鎖速食店的分店竟在一年內不斷發送「面試通知」，讓他備感困擾。

中高齡心聲／高學歷空姐、服裝公司闆娘 嘆遭年齡歧視

職場對中高齡真的友善嗎？1111人力銀行今（13）日舉行中高齡職場困境調查記者會，有二位中高齡求職者特地現身分享。一位曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。