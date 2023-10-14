特休假沒出去玩用在跑銀行和保險 上班族嘆「浪費」！掀兩派爭論

勞基法規定，勞工在同一事業單位任職滿一定期間，就會有「特休假」，一名上班族抱怨由於銀行、保險公司的營業時間和她上班的時間相同，自己的特休假都浪費在跑銀行跟保險公司了，貼文一出引發不少網友共鳴與討論。

網友在PTT WomenTalk板發文，表示要處理自己銀行和保險的業務，卻因平日必須上班只能請特休去處理「之前開戶排了整個下午才排到，最近要退保險也是沒辦法線上辦，非得到現場才行，唉」。

文章貼出後鄉民紛紛留言，一派認為「休假不就是用來辦事的嗎？」、「還好我特休一年有15天」、「請假跑銀行很正常不是嗎」、「我休假都拿去看醫生了，看完有沒有開心一點」、「除非特休很少，不然跑公事+出去玩綽綽有餘」、「銀行禮拜六開門的話，會累死吧，客人是平常好幾倍」、「外勤人員較無此困擾，通常事情有做好比較不會有人管」。

另一派則認為「普遍認為特休就該這樣用的心態好感嘆…可憐臺奴，根本無法好好休息」、「特休就是要去度假或休息呀跑銀行當然浪費，覺得特休跑銀行正常的人是過得多辛苦呀」、「台灣的銀行營業時間真的很奇怪，三點半就不收，週六也不開，一般上班族超難用」、「台灣真的比不上大陸，很多銀行比照圖書館休日一，服務一般大眾，台灣銀行業死不進步就是這樣」、「大陸開戶過，他們週日上班人還很多」。

也有網友建議「我都盡量用網路銀行，一年跑銀行的次數屈指可數」、「我幾乎都透過網銀跟郵寄傳真方式作業」、「前幾天利用午休去開戶，半小時弄完」。