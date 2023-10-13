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她嘆出社會後越來越沒朋友 過來人曝1狀況：會更少

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO感嘆出社會工作後，穩聊的朋友越來越少。 示意圖／ingimage
原PO感嘆出社會工作後，穩聊的朋友越來越少。 示意圖／ingimage

許多人出社會後因為工作生活忙碌，漸漸地和同學、朋友沒有了交集，甚至還可能因此失去聯絡。一名女網友在Dcard發文透露工作後越來越懶得聊天，連和朋友的聚會也越來越少，讓她想問大家是否也會這樣？貼文讓不少人很有共鳴。

原PO在Dcard以「工作後漸漸沒有穩聊的朋友」為題發文，她說自己已經工作6年了，22歲剛畢業時還有4、5個穩聊的朋友，但不知道為什麼，出社會工作後，漸漸地懶得聊天、懶得抱怨工作，也不想聽別人抱怨。她說有時候看訊息也不知道要回什麼，就乾脆「不讀不回」。

不僅如此，就連和朋友的聚會大概也只剩下一年一次，而且即使見了面也不知道要聊什麼，變成有點懶得社交。原PO想問大家會不會也這樣，「出社會後連聊天都懶了，打開賴只有跟男友的對話框」。

貼文讓不少人很有同感，「完全會，出了社會後一整個麻木不仁，如果生活沒有新的刺激，自己簡直就死水一灘」、「再來就是大家結婚的結婚，又更少了」、「我打開賴只剩工作群組對話框，這樣有沒有安慰到妳」、「我也是，而且自認學生時期是『社牛社交牛逼症（社牛）【社交牛逼症（社牛）】網路流行用語，起因來自於中國資深網紅「雙喜哥」，他時常在網路上發布惡搞短片，並在公開場合做出讓眾人尷尬的行為，因此「社牛」意指形容不懼怕他人眼光，也不擔心被人嘲笑，放下包袱、放飛自我的狀態。』，現在鬱悶到開始在檢討自己，很想回到學生時代朋友多多的盛況」。

但也有網友不以為意，「我覺得沒穩聊的朋友也沒關係，我跟幾位朋友都是很偶爾才聯絡，真的見面也是一年1次最多2次，但每次見面就有說不完的話，平常不聯絡也不會覺得怎樣的那種」、「要自己想有意義的話題，但也不用刻意聊，一兩週傳一次訊息也是不錯」、「不是工作後朋友交集變少，我覺得是年紀越大越不想社交」。

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